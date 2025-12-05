L'action de Cloudflare réduit ses pertes après la résolution d'une panne

5 décembre - ** Les actions de la société de services Cloudflare NET.N en baisse de 2,3 % à 199,5 $ en pré-commercialisation

** Les actions de NET réduisent leurs pertes après avoir chuté de 4,5 % avant le marché en raison d'une panne qui a affecté son tableau de bord et les API connexes

** Le problème est maintenant résolu, selon NET

** De nombreux utilisateurs de l'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O ont été affectés par la panne de NET, selon COIN

** A la dernière clôture, NET avait gagné ~90% depuis le début de l'année