L'action de Caterpillar progresse grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes

29 octobre - ** L'action de Caterpillar CAT.N augmente de près de 5% à environ 551 $ dans les échanges de pré-marché

** La société publie un BPA ajusté de 4,95 $ au T3 contre 5,06 $ un an plus tôt , dépassant les attentes des analystes de 4,52 $, selon les données compilées par LSEG

** L'augmentation des investissements dans l'infrastructure de l'IA et l'accent mis par le président Donald Trump sur les projets énergétiques stimulent la demande d'équipements énergétiques et miniers de CAT

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 17,64 milliards de dollars, contre des attentes de 16,77 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 44,6 % depuis le début de l'année