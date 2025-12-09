L'action de Campbell's fluctue après des prévisions annuelles inchangées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de Campbell's Co CPB.O , société de produits alimentaires emballés, sont en légère baisse à 30 dollars dans les échanges volatils de pré-marché

** Maintient ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 devrait baisser de jusqu'à 18% pour se situer entre 2,40 et 2,55 dollars

** Prévoit un chiffre d'affaires net annuel stable ou en baisse de 2 %

** Cependant, CPB dépasse les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une demande stable, les consommateurs choisissant de plus en plus de manger à la maison

** Les ventes trimestrielles s'élèvent à 2,68 milliards de dollars, contre 2,66 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Séparément, CPB va acheter 49% du fabricant des sauces Rao, La Regina SPA, pour 286 millions de dollars, la transaction devant être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, CPB a baissé d'environ 28% depuis le début de l'année