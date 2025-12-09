 Aller au contenu principal
L'action de Campbell's fluctue après des prévisions annuelles inchangées
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de Campbell's Co CPB.O , société de produits alimentaires emballés, sont en légère baisse à 30 dollars dans les échanges volatils de pré-marché

** Maintient ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 devrait baisser de jusqu'à 18% pour se situer entre 2,40 et 2,55 dollars

** Prévoit un chiffre d'affaires net annuel stable ou en baisse de 2 %

** Cependant, CPB dépasse les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une demande stable, les consommateurs choisissant de plus en plus de manger à la maison

** Les ventes trimestrielles s'élèvent à 2,68 milliards de dollars, contre 2,66 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Séparément, CPB va acheter 49% du fabricant des sauces Rao, La Regina SPA, pour 286 millions de dollars, la transaction devant être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, CPB a baissé d'environ 28% depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE CAMPBELL'S
30,0900 USD NASDAQ +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

