L'action de Campbell's en légère baisse ; le WSJ rapporte que l'entreprise a licencié un cadre pour ses commentaires

26 novembre - ** L'action de Campbell's CPB.O est en baisse de 0,4 % dans les échanges de l'après-midi mercredi, à contre-courant de la tendance à la hausse de l'ensemble du marché. Le Wall Street Journal a rapporté que Campbell's a déclaré avoir licencié le cadre qui aurait été pris en flagrant délit de dénigrement des produits de la société dans un enregistrement audio.

** Le WSJ a rapporté mardi que l'entreprise alimentaire a déclaré qu'elle avait mis le cadre en congé temporaire après qu'il a été enregistré en train de dire que l'entreprise fabriquait des "aliments hautement transformés" pour les "pauvres".

** L'action Campbell a baissé d'environ 27% depuis le début de l'année.