L'action de Broadcom atteint un niveau record après que Goldman Sachs a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de Broadcom AVGO.O augmentent de 2,6% à 395,19 dollars, atteignant un record intra-journalier, après que les analystes de Goldman Sachs ont relevé leur objectif de cours

** AVGO est en passe de connaître trois séances consécutives de hausse

** En prévision de la publication des résultats d'AVGO le 11 décembre, les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de revenus annuels, les contributions aux revenus d'Alphabet GOOGL.O et d'OpenAI, et la trajectoire de la marge brute compte tenu de la montée en puissance de ses puces XPU personnalisées, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dirigés par James Schneider dans une note aux investisseurs

** "Nous pensons que les attentes sont élevées à l'approche du

trimestre, et les investisseurs sont positionnés positivement étant donné les résultats solides des pairs et les données positives liées aux clients clés XPU, plus particulièrement Google après son dernier lancement Gemini 3," dit Schneider

** GS a augmenté son PT de 380 $ à 435 $ et a conservé sa note "achat" ** Parmi les 49 analystes couvrant AVGO, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de 400 $, en hausse par rapport à 372,50 $ en septembre

** AVGO est en hausse de 71,1 % depuis le début de l'année, contre 20,2 % pour l'indice composite NASDAQ