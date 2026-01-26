L'action Danone baisse, le rappel de laits infantiles se poursuit

Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Paris

L'action Danone recule lundi à la Bourse de Paris, le groupe agroalimentaire français ayant élargi vendredi son rappel de ‍laits infantiles sur certains marchés ciblés, suivant ainsi les décisions similaires prises par Nestlé et Lactalis.

Le titre du groupe cède 4,9% à 09h22 GMT, lanterne rouge ‌du CAC 40, l'indice vedette de la Bourse parisienne, qui perd 0,3% à la même heure.

"Afin de se conformer aux dernières recommandations, Danone procédera ​au rappel, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots ⁠spécifiques de laits infantiles", a annoncé vendredi le groupe français, dans un communiqué publié après la clôture de la Bourse.

La société n'a ⁠pas précisé à quels ‍marchés elle faisait référence.

Danone avait rappelé plus tôt la semaine ⁠dernière un lot de lait maternisé spécialement fabriqué pour le marché singapourien, en raison d'une possible contamination par la céréulide, une toxine qui peut provoquer des nausées ​et des vomissements.

Nestlé et Lactalis ont tous deux rappelé ce mois-ci des lots de laits infantiles vendus en France et dans d'autres pays en raison d'une ⁠possible contamination par la céréulide.

Le fabricant français de produits alimentaires et ​de boissons Vitagermine s'est ajouté à la liste dimanche, en ​annonçant le retrait préventif ​de certains lots de son lait infantile Babybio Optima.

David Hayes, analyste chez Jefferies, ​souligne toutefois que "le processus de production de ⁠Danone a permis de maintenir les traces de toxines en dessous des niveaux dangereux, ajoutant que le rappel reflète plutôt une approche proactive de la conformité réglementaire".

L'analyste indique également que les produits concernés représentent un chiffre d'affaires brut d'environ 40 millions ‌d'euros et sont exportés vers plusieurs marchés de l'UE et de l'Asie. Ils sont fabriqués dans des usines irlandaises, dit-il.

David Hayes précise que l'approvisionnement en Chine, le plus grand marché de Danone pour les préparations pour nourrissons, n'est pas affecté en raison de lignes de production séparées.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Clément Martinot ; ‌édité par Kate Entringer)