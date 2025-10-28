L'action d'UPS progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le quatrième trimestre

28 octobre - ** L'action de la société de livraison UPS

UPS.N augmente de 7 % à 95,6 $ dans les transactions de pré-marché

** UPS prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre 23,83 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** Le groupe affiche un bénéfice par action ajusté de 1,74 $ au troisième trimestre, contre 1,76 $ l'année dernière

** Treize des 31 sociétés de courtage attribuent à l'action une note « acheter » ou supérieure, 15 une note « conserver » et trois une note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 100 $

** UPS se négocie à 12,97 fois ses estimations de bénéfices à venir, soit un peu plus que son rival Fedex FDX.N à 12,87 fois

** Jusqu'à la clôture de lundi, UPS avait chuté de 29,25 % cette année, contre une baisse de 1,46 % pour l'indice Dow Jones Transport Average .DJT .