 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action d'UPS augmente après l'abandon de l'offre d'achat d'une société mexicaine de transport de colis
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de United Parcel Service

UPS.N ont augmenté de 3 % à ~87 $ dans les échanges prolongés

** La société a mis fin à son projet d'acquisition de la société mexicaine de transport de colis Estafeta, déclarant que toutes les conditions de clôture n'étaient pas remplies

** L'entreprise a d'abord annoncé l'acquisition en juillet 2024, mais n'a pas divulgué la valeur de l'opération ** Quatorze des 32 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 15 comme "conserver" et trois comme "vendre"; leur estimation médiane est de 100 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'UPS ont baissé de 33,24 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
85,040 USD NYSE +1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank