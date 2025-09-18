L'action d'UPS augmente après l'abandon de l'offre d'achat d'une société mexicaine de transport de colis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de United Parcel Service

UPS.N ont augmenté de 3 % à ~87 $ dans les échanges prolongés

** La société a mis fin à son projet d'acquisition de la société mexicaine de transport de colis Estafeta, déclarant que toutes les conditions de clôture n'étaient pas remplies

** L'entreprise a d'abord annoncé l'acquisition en juillet 2024, mais n'a pas divulgué la valeur de l'opération ** Quatorze des 32 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 15 comme "conserver" et trois comme "vendre"; leur estimation médiane est de 100 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'UPS ont baissé de 33,24 % depuis le début de l'année