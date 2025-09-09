L'action d'Oracle s'envole grâce à des prévisions optimistes concernant le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N augmentent de 21 % à ~293 $ après la cloche

** La société s'attend à ce que les revenus de son activité Cloud Infrastructure augmentent de 77 % cette année, contre une prévision précédente de 70 %

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité Cloud Infrastructure atteigne 18 milliards de dollars en 2026

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 a augmenté de 12 % pour atteindre 14,93 milliards de dollars

** 29 des 41 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur prévision médiane est de 259,16 $

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 43,11 % depuis le début de l'année