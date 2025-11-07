L'action d'Expedia s'envole grâce à l'augmentation des réservations des clients d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du mouvement des actions au paragraphe 1) par Aishwarya Jain

L'action d'Expedia EXPE.O a augmenté de 15% vendredi après que l'agence de voyage en ligne ait prévu une augmentation de son chiffre d'affaires et de ses marges en 2025, en misant sur de fortes réservations de la part de ses clients d'affaires.

La société basée à Seattle a déclaré que son segment B2B, qui sert les entreprises de gestion de voyages d'affaires, les agents de voyage hors ligne et les institutions financières, a vu ses réservations augmenter de 26 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

Cette croissance est due à l'ajout de nouveaux clients parmi les agences de voyage et à l'expansion du programme de fidélisation des agents d'Expedia, a déclaré Ariane Gorin, la directrice générale, lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats, ajoutant que l'entreprise continuerait d'investir dans ce segment.

Expedia s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de 2025 augmente d'environ 6,5 %, contre 4 % en milieu de période dans ses prévisions précédentes. Elle prévoit que sa marge bénéficiaire annuelle ajustée augmentera de 2 %, contre une prévision précédente de 1 %.

De nombreuses sociétés Internet axées sur le consommateur augmentent leurs investissements et subissent des pressions à cet effet, a déclaré Jake Fuller, analyste chez BTIG, notant que l'expansion prévue de la marge d'Expedia est un signe rassurant.

Expedia a également connu sa croissance la plus rapide en termes de nuitées aux États-Unis au troisième trimestre, un marché qui fait l'objet d'une attention particulière car les Américains réduisent leurs voyages en raison de l'inflation et de l'incertitude économique.

Selon Michael Bellisario, analyste chez Baird Equity, les gains de parts de marché aux États-Unissont probablement dus au fait que les voyageurs utilisent de plus en plus les agences de voyage en ligne et cherchent à obtenir des réductions.

Toutefois, la croissance aux États-Unis reste inférieure à celle des marchés internationaux, les nuitées en Asie ayant augmenté de plus de 20 %.

Contrairement à d'autres agences de voyage, qui ont fait état d'une forte demande pour les offres haut de gamme et de luxe, mais d'un faible intérêt pour les options économiques, Expedia a déclaré avoir constaté une forte demande dans tous les domaines.

"Alors que nos données macroéconomiques sur l'hébergement aux États-Unis suggèrent des tendances plus souples, une partie des gains d'EXPE pourrait être due à un transfert de parts au détriment des fournisseurs de voyages", a déclaré Gregory Miller, analyste chez Truist Securities.

Il ajoute que cette tendance pourrait refléter le fait que les voyageurs sont de plus en plus sensibles aux prix et de moins en moins fidèles à la marque dans un environnement économique instable.

L'action d'Expedia se négocie à 12,80 fois ses bénéfices prévisionnels, ce qui est inférieur à la médiane du secteur, qui est de 14,28.