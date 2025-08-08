L'action d'Expedia s'envole grâce à des prévisions optimistes et à la reprise des voyages aux États-Unis

(Mise à jour du mouvement des actions au paragraphe 1) par Aishwarya Jain

L'action d'Expedia EXPE.O a bondi deprès de 12% par rapport à vendredi, après que l'agence de voyages en ligne a relevé ses prévisions de réservations brutes pour l'ensemble de l'année et a adopté un ton optimiste sur la reprise de la demande de voyages aux États-Unis.

Expedia est la dernière entreprise de voyage à faire allusion à un rebond de la demande, après la faiblesse observée plus tôt cette année lorsque les consommateurs se sont inquiétés de l'impact économique des politiques tarifaires du président Donald Trump.

"Depuis le début du mois de juillet, nous avons constaté une hausse de la demande globale de voyages, en particulier aux États-Unis", a déclaré la directrice générale Ariane Gorin lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi.

La société s'attend à ce que les réservations brutes en 2025 augmentent de 3 à 5 %, soit 1 point de pourcentage de plus que ses prévisions précédentes.

Dan Wasiolek, analyste chez Morningstar, s'attend à ce que la croissance des réservations s'accélère encore pour atteindre 7 % en 2026, la demande s'améliorant parallèlement à la visibilité de la politique.

Les tarifs douaniers ont perturbé les dépenses de voyage, "mais il semble que les voyageurs américains potentiels soient prêts à réserver à nouveau", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Expedia s'est également concentrée sur la simplification de sa structure organisationnelle en éliminant des rôles, en rationalisant les opérations et en déployant une technologie d'IA générative.

Sa marge au deuxième trimestre a augmenté de 190 points de base, dépassant les prévisions de l'entreprise en mai, à savoir une augmentation de 75 à 100 points de base.

Le plus grand enseignement fondamental est que l'orientation stratégique continue d'Expedia et les contrôles plus stricts des dépenses conduisent à des résultats plus cohérents, a déclaré Michael Bellisario, analyste chez Baird.

Expedia a également rejoint ses pairs Marriott MAR.O et Airbnb ABNB.O en notant de fortes réservations de la part des consommateurs à revenu élevé, tandis que les consommateurs à faible revenu ont été plus prudents avec les dépenses discrétionnaires.

L'action d'Expedia se négocie à environ 12,01 fois ses estimations de bénéfices à terme, en dessous de la médiane du secteur de 14,19.