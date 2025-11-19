L'action d'Eversource s'effondre après que l'autorité de régulation du Connecticut a bloqué la vente d'Aquarion pour un montant de 2,4 milliards de dollars

Les actions d'Eversource Energy

ES.N ont chuté de plus de 10% mercredi après que les régulateurs du Connecticut ont rejeté la proposition de la société de vendre son entreprise de services publics d'eau, ce qui constitue un revers pour les efforts de la société de services publics visant à rationaliser les opérations et à réduire la dette.

Eversource a accepté en janvier de vendre Aquarion dans une transaction évaluée à 2,4 milliards de dollars , après avoir acquis le service public de l'eau en 2017 pour environ 1,7 milliard de dollars.

Le régulateur a conclu que l'accord ne répondait pas aux exigences en matière d'aptitude et de responsabilité managériales "d'une manière compatible avec l'intérêt public", bien qu'il réponde aux critères financiers et technologiques, ainsi qu'à l'assurance probable d'un service continu, sûr et fiable pour les clients.

Eversource a répondu que l'État était intéressé par l'expansion d'un modèle à but non lucratif. Toutefois, lorsque ce modèle a été testé, l'autorité de régulation des services publics du Connecticut (PURA) a constaté qu'il était difficile de passer du modèle de l'investisseur à celui de l'entreprise.

La loi spéciale de 2024 a demandé à l'État d'étudier si un modèle de propriété à but non lucratif pourrait mieux servir les consommateurs d'eau.

Ryan Levine, analyste chez Citi, a déclaré: "Compte tenu de cette décision, l'amélioration du flux de trésorerie et du bilan de l'entreprise reste difficile."

Il a ajouté que la nouvelle PURA n'était pas aussi constructive que le marché l'espérait.

La demande de transfert de contrôle d'Aquarion a été déposée par Eversource, Aquarion Water Authority (AWA) et South Central Connecticut Regional Water Authority (RWA).

Aquarion fournit des services publics d'approvisionnement et de distribution d'eau à près de 226 000 clients dans 73 villes du Connecticut, du Massachusetts et du New Hampshire.

L'opération devrait être finalisée à la fin de l'année 2025.