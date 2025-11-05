L'action d'Axon poursuit sa chute alors que les tarifs douaniers pèsent sur le bénéfice trimestriel du fabricant de Taser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions aux paragraphes 1 et 10, ajout de détails aux paragraphes 3 et 5) par Aatreyee Dasgupta

L'action d'Axon Enterprise AXON.O a glissé de 18% mercredi, prolongeant sa chute le lendemain de l'annonce que le fabricant de Taser a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre en raison des coûts plus élevés des tarifs douaniers américains.

L'action d'Axon, basée en Arizona, a chuté de près de 21% après les heures de marché mardi suite aux résultats.

Axon, qui fabrique des caméras corporelles pour la police et fournit des systèmes de drones aux forces de l'ordre, a enregistré une baisse de ses marges brutes trimestrielles en raison de ses difficultés à faire face aux dépenses liées aux tarifs douaniers.

"Il s'agit du premier trimestre où l'impact des tarifs douaniers s'est fait sentir sur un trimestre entier. Ainsi, lorsque nous regardons la baisse d'une année sur l'autre, elle est vraiment attribuable aux tarifs douaniers", a déclaré la directrice financière Brittany Bagley lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Au début de l'année, Axon avait prévenu que les droits de douane pourraient entraver l'approvisionnement en matières premières importées et limiter les exportations.

La société achète des composants auprès de fournisseurs aux États-Unis, à Taïwan, au Mexique, en Chine, au Viêt Nam, en Thaïlande et en République de Corée, selon son dernier rapport annuel.

"Bien que nous soyons conscients de l'appréhension des investisseurs, en particulier en raison de la valorisation, nous pensons que ces inquiétudes sont probablement exagérées", a déclaré l'analyste Joseph Cardoso dans une note de recherche sur les actions de J.P. Morgan, mercredi.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'ils ne voyaient pas de problèmes fondamentaux et qu'ils profiteraient de la baisse du prix de l'action.

Sur une base ajustée, Axon a gagné 1,17 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 1,52 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Mais le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 31 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte demande dans tous les segments. Axon a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 2,74 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,65 à 2,73 milliards de dollars.

Si l'on tient compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 3,5 % depuis le début de l'année.