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L'action d'Avis Budget atteint un niveau record, les paris baissiers étant anéantis par un short squeeze
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La valeur des actions Avis a quadruplé depuis le début du mois

* 86.2% du flottant est vendu à découvert depuis lundi

* Deux fonds détiennent plus de 71% des actions en circulation

(Mise à jour des prix, ajout de commentaires d'analystes et calculs sur la valeur des participations des fonds) par Shashwat Chauhan

Les actions de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O ont prolongé le rallye vertigineux du mois d'avril pour atteindre un niveau record mardi, alors que les analystes soulignent un resserrement des positions à découvert qui a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs qui ont parié contre le titre.

Lundi, 86,2 % des actions flottantes d'Avis étaient vendues à découvert, selon la société d'analyse de données Ortex, à peine moins que le pic historique de 89,3 % enregistré en mars. Un intérêt élevé pour la vente à découvert rend une action plus vulnérable à un "short squeeze", car les investisseurs qui parient contre la société sont contraints de dénouer leurs positions lorsque le cours de l'action augmente fortement.

Les actions d'Avis sont détenues en grande partie par deux sociétés. Les fonds spéculatifs SRS Investment Management et Pentwater Capital Management détiennent ensemble plus de 25,2 millions d'actions, soit plus de 71 % du total des actions en circulation, selon les données compilées par LSEG.

Selon une déclaration déposée au début du mois, Pentwater a considérablement augmenté sa participation dans Avis, ce qui a fortement réduit le flottant disponible.

"S'ils choisissent de ne pas prêter leurs actions et de rendre l'emprunt difficile, cela crée vraiment une situation de 'short squeeze'", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef du marché chez Interactive Brokers.

"En outre, il y a maintenant d'autres acheteurs dynamiques qui comprennent qu'il y a un resserrement des positions à court terme et qui prennent des positions à long terme pour participer à la reprise de l'action

Les vendeurs à découvert ont subi des pertes d'environ 4,09 milliards de dollars depuis le début du mois, dont près de 1,01 milliard de dollars pour la seule journée de lundi, au cours de laquelle les actions Avis ont bondi de plus de 23 %. Les transactions ont été interrompues à plusieurs reprises mardi matin, les actions ayant augmenté de 9 % à 663,5 dollars.

Un nouveau document déposé mardi montre que Pentwater a acquis 34 700 actions supplémentaires, ainsi que des options de vente et d'achat, à 85 dollars chacune, ce qui porte sa participation totale à 7,08 millions d'actions. Cette participation vaudrait plus de 4,3 milliards de dollars sur la base du dernier cours de clôture d'Avis, selon les calculs de Reuters.

La position de SRS vaudrait 8,01 milliards de dollars de plus qu'au début du mois.

Pentwater Capital et SRS Investment n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce n'est pas la première fois qu'Avis connaît un rallye de type "mème", la dernière fois qu'il a connu une hausse similaire remontant à 2021. L'action est actuellement le deuxième ticker le plus tendance sur le forum d'investisseurs de détail Stocktwits.

Barclays a rétrogradé l'action de "equal-weight" à "underweight" lundi, affirmant que le prix actuel de l'action n'est pas justifié, même si les fondamentaux s'améliorent. Chris Woronka, analyste à la Deutsche Bank, a également rétrogradé l'action de "acheter" à "conserver" au début du mois.

Avis a rapporté en février une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel et a affiché une perte nette de 856 millions de dollars pour le trimestre de décembre.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 17:58:35.

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