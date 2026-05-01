L'action d'AstraZeneca chute après le vote défavorable d'un comité réglementaire américain concernant un médicament contre le cancer du sein

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* Un comité se prononce contre le camizestrant, invoquant des réserves quant à la conception de l'essai

* Selon les analystes, l'autorisation du camizestrant reste possible

* L'ODAC soutient le Truqap d'AstraZeneca pour le cancer de la prostate métastatique

* Le titre recule de 1,9 %

(Ajout du vote sur le Truqap au paragraphe 3, des commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 8, et des détails sur les objectifs d'AstraZeneca et son cours de l'action aux paragraphes 7 et 9)

L'action AstraZeneca AZN.L a chuté de près de 2 % vendredi après qu'un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a voté dans la nuit contre la recommandation d'un traitement expérimental contre le cancer que le laboratoire pharmaceutique considère comme essentiel à ses ambitions de croissance à long terme. Le Comité consultatif sur les médicaments oncologiques de la FDA (ODAC) a voté à six voix contre trois contre le camizestrant , développé pour un type de cancer du sein dans lequel les tumeurs présentent une mutation spécifique, invoquant des préoccupations concernant la conception de l'étude plutôt que la sécurité ou l'efficacité du produit lui-même.

Ce revers pour le camizestrant est survenu le jour même où l'ODAC a voté en faveur du médicament Truqap d'AstraZeneca pour le cancer de la prostate métastatique .

Le laboratoire pharmaceutique a exprimé sa déception face au vote concernant le camizestrant, mais est resté confiant quant à son potentiel, affirmant qu'il continuerait à travailler avec la FDA, qui suit généralement les conseils de ses experts mais n'est pas liée par leurs recommandations. Les analystes ne semblent guère perturbés par la décision de la FDA, car le comité n'a pas remis en cause le potentiel du camizestrant, mais plutôt la conception de l'essai. Cela suggère que le médicament pourrait encore obtenir l'autorisation sur la base des données d'autres études, ont-ils déclaré.

UN “LÉGER” CONTRE-COUP POUR LES OBJECTIFS

JPMorgan a qualifié la décision de l'ODAC de “léger revers”, soulignant que le camizestrant ne représenterait qu'environ 1 % de la valorisation globale d'AstraZeneca. AstraZeneca prévoit le lancement de jusqu'à 20 nouveaux médicaments d'ici 2030 pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, y compris une éventuelle autorisation aux États-Unis cette année pour le camizestrant, médicament que la société estime capable de générer plus de 5 milliards de dollars de ventes au pic. “Les préoccupations des membres du comité portaient principalement sur la conception de l'essai, ses critères d'évaluation et sa capacité à établir un bénéfice clinique. Cela laisse la porte ouverte à d'autres programmes (de camizestrant)”, ont déclaré les analystes de Leerink dans une note. Les actions du laboratoire pharmaceutique coté au FTSE 100, qui a dépassé mercredi les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, ont gagné près de 30 % au cours de l'année écoulée et ont surperformé l'indice de référence .FTSE , qui a reculé de 0,5 % vendredi.