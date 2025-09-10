 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'action d'Apple recule après l'absence de hausse des prix des nouveaux iPhones et d'autres appareils
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions d'Apple AAPL.O en baisse de 0,45% avant la cloche

** AAPL maintient les prix des nouveaux iPhone dans le contexte des tarifs douaniers du président américain Donald Trump qui ont nui aux bénéfices de la société

** L'entreprise lance une gamme améliorée de nouveaux iPhones, y compris un iPhone Air plus mince, doté d'une batterie haute densité et d'un tout nouveau processeur

** L'entreprise lance également de nouvelles versions des Airpods Pro et de l'Apple Watch

** L'action est en baisse de 6,3 % depuis le début de l'année

Apple

Valeurs associées

APPLE
234,3500 USD NASDAQ -1,48%
