L'action d'Apple recule après l'absence de hausse des prix des nouveaux iPhones et d'autres appareils

10 septembre - ** Les actions d'Apple AAPL.O en baisse de 0,45% avant la cloche

** AAPL maintient les prix des nouveaux iPhone dans le contexte des tarifs douaniers du président américain Donald Trump qui ont nui aux bénéfices de la société

** L'entreprise lance une gamme améliorée de nouveaux iPhones, y compris un iPhone Air plus mince, doté d'une batterie haute densité et d'un tout nouveau processeur

** L'entreprise lance également de nouvelles versions des Airpods Pro et de l'Apple Watch

** L'action est en baisse de 6,3 % depuis le début de l'année