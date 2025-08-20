L'action d'Alcon chute après la réduction des prévisions et la mise en garde contre l'impact des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'Alcon ALCC.S a chuté de 11,6 % mercredi après que le groupe ophtalmologique américano-suisse a réduit ses perspectives de ventes pour 2025 tard mardi, mettant en garde contre l'impact des tarifs douaniers américains.

L'entreprise prévoit désormais un impact brut des tarifs douaniers sur l'ensemble de l'année d'environ 100 millions de dollars, contre 80 millions de dollars précédemment. Elle a indiqué qu'elle s'attendait à compenser cet impact par des changements opérationnels et des mouvements de change.

L'entreprise a également abaissé la fourchette de ses prévisions de ventes nettes à 10,3 à 10,4 milliards de dollars, contre 10,4 à 10,5 milliards de dollars prévus en mai .

Le taux de droit de douane américain de 39 % sur les marchandises en provenance de Suisse est plus élevé que ceux appliqués à presque tous les autres partenaires commerciaux occidentaux.

Alcon a enregistré une hausse de 4 % de ses ventes au deuxième trimestre, à 2,58 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 2,63 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Les revenus de son activité des implants chirurgicaux ont chuté de 2 % à 456 millions de dollars pendant la période. L'entreprise a indiqué que la demande pour ses produits chirurgicaux était relativement faible en raison des pressions concurrentielles et des conditions de marché faibles.

"Les ophtalmologistes freinent leurs investissements en équipement en raison de l'incertitude du marché et du fait qu'ils savent qu'Alcon lance de nouveaux appareils", a indiqué Sibylle Bischofberger, analyste chez Vontobel.

Alcon a lancé plusieurs produits aux États-Unis cette année, notamment Tryptyr, une goutte oculaire neuromodulatrice pour la sécheresse oculaire, et PanOptix Pro, une lentille intraoculaire de nouvelle génération pour la chirurgie de la cataracte.

Alcon a déclaré une marge d'exploitation de 9,6 % au deuxième trimestre, inférieure aux 12,8 % de l'année dernière.