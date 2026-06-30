L'action Collins Foods d'Australie annule ses gains alors que les ventes en Europe chutent en raison des inquiétudes sur la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 et réécriture des paragraphes 2 à 6 et 9)

Collins Foods CKF.AX , l'exploitant des restaurants KFC en Australie, a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires à périmètre constant (SSS) pour ses activités européennes au début de l'exercice 2027, en raison d'une vague de chaleur qui a pesé sur le moral des consommateurs, effaçant ainsi les gains enregistrés en début de séance par son titre.

La société a attribué ce ralentissement à plusieurs défis, notamment le conflit en cours au Moyen-Orient, qui influe sur les prix du carburant et la confiance des consommateurs, ainsi qu’aux performances moins bonnes des offres de menu à durée limitée par rapport à l’année dernière.

"Les fondamentaux de l’activité européenne restent solides, et un programme clair d’initiatives est en cours, en collaboration avec Yum! YUM.N , afin de relancer la dynamique des ventes à court et à long terme", a déclaré la société.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant (SSS) de l’entreprise, dont le siège est à Brisbane, a augmenté de 4 % en Australie au cours des huit premières semaines de l’exercice 2027, mais a reculé de 7,2 % en Allemagne et de 7,8 % aux Pays-Bas.

Le chiffre d’affaires total de KFC a toutefois progressé de 6,7 % en Australie et de 26,4 % en Allemagne grâce à l’intégration des points de vente bavarois récemment acquis, tandis qu’il a reculé de 5,2 % aux Pays-Bas.

Collins Foods prévoit un environnement de coûts stable pour l’ensemble de l’exercice 2027. Alors que l’inflation salariale reste élevée en Australie et en Europe, la société a souligné que ses mesures de productivité liées à l’IA et ses initiatives d’automatisation se déroulent comme prévu.

La société a enregistré un bénéfice net attribuable de 44,2 millions de dollars australiens (30,43 millions de dollars américains) pour l’exercice clos le 3 mai, contre 8,8 millions de dollars australiens pour l’exercice clos le 27 avril 2025, grâce au lancement de nouveaux produits et à la bonne exécution opérationnelle.

L'action Collins Foods a chuté de 4,7 % à 7,97 dollars australiens à la mi-journée à Sydney, reculant après avoir atteint plus tôt dans la journée son plus haut niveau depuis le 27 mars.

(1 $ = 1,4526 dollars australiens)