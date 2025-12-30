L'action Boeing progresse suite à un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour des F-15 destinés à Israël

30 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de près de 0,8 % à environ 218,7 $ dans les échanges de pré-marché ** Le Pentagone a attribué à BA un contrat de 8,6 milliards de dollars pour la fourniture de jets F-15 à Israël

** Le Pentagone déclare que le contrat devrait être achevé d'ici le 31 décembre 2035

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 22,7 % depuis le début de l'année