L'action Bandwidth chute suite à la vente d'obligations convertibles de 275 millions de dollars

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16 juin - ** Les actions de Bandwidth ( BAND.O ), société spécialisée dans les communications cloud, ont reculé de 1,2 % à 52,22 $ en pré-ouverture mardi, après avoir finalisé une levée de fonds ** BAND a annoncé tôt mardi avoir fixé le prix d'une émission privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 275 millions de dollars, échéant en 2032

** Le prix de conversion initial de 72,64 $ représente une prime de 37,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 52,83 $ ** L'action BAND a perdu 19 % lundi après le lancement de l'offre

** La société a l'intention d'utiliser environ 116,5 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter 122,5 millions de dollars de ses obligations convertibles à 0,5 % échéant en 2028, et d'affecter le solde au remboursement de la dette, entre autres

** Elle prévoit également d'utiliser 19 millions de dollars pour des opérations de « capped call » et 10 millions de dollars pour racheter 189 286 actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles

** À la clôture de lundi, l'action affichait une hausse de 242 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 5 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 57,50 $, selon les données de LSEG