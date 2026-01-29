L'action baisse à cause de Microsoft, le pétrole bondit en raison de l'inquiétude suscitée par l'attaque de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Microsoft chute après la publication de ses résultats, ce qui pèse sur l'action

*

Les résultats d'Apple sont attendus

*

Le pétrole bondit en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran

*

L'or se replie après avoir atteint un record

(Mise à jour à la clôture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

L'action mondiale a reculé jeudi et était sur le point de mettre fin à une série de six séances de hausse, plombée par un plongeon de Microsoft après ses résultats trimestriels, tandis que les prix du pétrole ont bondi en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran. A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé, entraînés par une chute de 10% de l'action Microsoft MSFT.O , sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis mars 2020, les investisseurs ayant été déconcertés par les dépenses record pour l'intelligence artificielle au dernier trimestre, ce qui a également alimenté la faiblesse d'autres valeurs technologiques. Cela a éclipsé le gain de 10,4 % de Meta Platforms META.O après ses résultats trimestriels et a illustré le fait que les investisseurs sont prêts à pardonner les dépenses massives en IA tant qu'elles s'accompagnent d'une forte croissance . Tesla TSLA.O , autre membre des "Sept Magnifiques", a perdu 3,5 % après avoir publié ses résultats tandis qu'Apple

AAPL.O devrait publier ses résultats après la cloche de clôture.

"Microsoft a déçu et il y a de réelles inquiétudes sur le fait que les investissements dans l'IA vont manger le déjeuner des sociétés de logiciels", a déclaré John Praveen, directeur général de Paleo Leon à Princeton, dans le New Jersey. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 55,96 points, soit 0,11%, à 49 071,56, le S&P 500 .SPX a perdu 9,02 points, soit 0,13%, à 6 969,01 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 172,33 points, soit 0,72%, à 23 685,12.

Sur les 133 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, 74,4 % ont dépassé les attentes, selon les données du LSEG, ce qui est supérieur au taux de 67 % depuis 1994, mais inférieur au taux de 78 % des quatre derniers trimestres. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 0,87 point, soit 0,08%, à 1 050,80, sa première baisse après six séances de hausse, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a clôturé en baisse de 0.23%, la baisse des valeurs technologiques .SX8P l'emportant sur les gains des valeurs minières .SXPP et énergétiques .SXEP , en raison d'une chute de 16% de SAP SAPG.DE dont les prévisions de revenus du cloud n'ont pas été à la hauteur des attentes.

"Le dynamisme est donc complètement absent du secteur technologique et les gens se tournent vers d'autres horizons. Pour l'instant, il s'agit de métaux en termes de dynamique pure, mais si vous vous concentrez sur l'évaluation, il y a une tonne d'opportunités", a déclaré Jay Hatfield, directeur général et CIO d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,06% à 96,22, sa deuxième progression quotidienne consécutive après un récent accès de faiblesse, avec l'euro EUR= en hausse de 0,08% à 1,1962 $. Le dollar a été soutenu en partie par la décision prise mercredi par la Réserve fédérale de laisser les taux d'intérêt inchangés , le président Jerome Powell citant une économie solide et des risques réduits à la fois pour l'inflation et l'emploi, indiquant que la banque centrale pourrait avoir une longue piste avant de réduire les taux à nouveau. Les données économiques américaines de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage initial ont diminué , ce qui indique que les licenciements sont restés faibles, bien que la faiblesse des embauches ait maintenu le pessimisme des consommateurs à l'égard du marché de l'emploi.

Les prix du pétrole ont bondi, le brut américain CLc1 s'établissant en hausse de 3,5% à 65,42 dollars le baril et le Brent LCOc1 a bondi pour s'établir à 70,71 dollars le baril, en hausse de 3,38% sur la journée après avoir grimpé de plus de 5% sur les inquiétudes concernant d'éventuelles frappes militaires américaines sur l'Iran . Les tensions géopolitiques ont contribué à maintenir une pression à la hausse sur l'or, qui a atteint un record de 5 594,82 $ l'once, son neuvième record consécutif. Les gains se sont estompés , les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après la hausse. L'or au comptant XAU= a perdu 0,18% à 5 389,19 dollars l'once, mais reste sur la voie de son plus grand gain mensuel en pourcentage depuis 1980.