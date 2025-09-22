L'action Apple atteint son plus haut niveau depuis huit mois après que Wedbush a fixé des prévisions élevées pour l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 2,1 % à 250,78 $, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de huit mois

** La maison de courtage Wedbush augmente le PT sur AAPL de 270 $ à 310 $ sur les premiers signes d'une forte demande pour l'iPhone 17

** Le nouveau PT est le plus élevé de Wall Street, représentant une hausse de plus de 26 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 245,5 $

** Wedbush estime que la formule magique du cycle de l'iPhone 17 est la combinaison d'un cycle de mise à niveau des consommateurs et de quelques changements/améliorations de conception; la demande chinoise est cruciale pour le cycle de mise à niveau de l'iPhone 17

** "C'est le moment pour Apple de stimuler la croissance en Chine, la concurrence intérieure de Huawei et Xiaomi étant un formidable vent contraire", selon Wedbush

** La monétisation de l'IA peut ajouter "75 à 100 dollars par action à l'histoire d'Apple" au cours des prochaines années et ne voit pas de "prime d'IA" prise en compte dans le prix de l'action

** Wedbush maintient sa note "outperform" sur l'action

**En incluant les mouvements de la séance, les actions Appleont augmenté d' environ 0,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,2 % pour l'indice S&P 500 .SPX