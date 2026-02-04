L'action AMD s'effondre, la faiblesse des prévisions pour le premier trimestre suscitant des inquiétudes quant à l'essor de l'IA

4 février - ** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O chutent de 7,2 % dans les transactions de pré-marché ** Le fabricant de puces, tard dans la journée de mardi, a prévu une baisse séquentielle de son chiffre d'affaires trimestriel, ébranlant la confiance dans sa trajectoire de croissance de l'IA par rapport à son rival Nvidia

** La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de dollars au premier trimestre (+/- 300 millions de dollars), légèrement supérieur au consensus mais en baisse par rapport aux 10,27 milliards de dollars du quatrième trimestre, ce qui indique un ralentissement de la dynamique à court terme

** Au 4ème trimestre, AMD a bénéficié des ventes de puces d'intelligence artificielle destinées à la Chine, après que les Etats-Unis aient approuvé une licence pour l'expédition de ces commandes

** Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que les perspectives d'AMD étaient largement conformes aux attentes, mais qu'elles étaient en partie soutenues par les revenus de l'IA en Chine

** AMD fait face à des catalyseurs limités à court terme jusqu'à ce que les volumes d'OpenAI augmentent à la fin de 2026 - analystes RBC

** La directeur général Lisa Su a déclaré que la demande de serveurs d'IA de nouvelle génération devrait s'accélérer au second semestre, ajoutant que les pénuries de mémoire n'entraveraient pas la production

** Depuis le début de l'année, AMD a progressé de 13 %