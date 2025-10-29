L'action Alphabet atteint un niveau record avant la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 1,4 % pour atteindre un niveau record mercredi, avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs se concentrant sur la croissance de l'informatique dématérialisée et les dépenses importantes en matière d'intelligence artificielle ** L'investissement massif de GOOGL et d'autres poids lourds de la technologie dans la construction de centres de données d'intelligence artificielle a contribué à alimenter un rallye à Wall Street ces dernières années, et les investisseurs analyseront le rapport de GOOGL et l'appel des analystes pour savoir si cette tendance aux dépenses reste forte

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13 % à 99,89 milliards de dollars, le BPA ajusté devrait atteindre 2,33 dollars contre 2,12 dollars l'année précédente, selon LSEG

** L'action GOOGL a récemment été multipliée par 25 par les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 22

** Depuis le début de l'année, GOOGL a progressé d'environ 43 % contre 24 % pour le Nasdaq .IXIC ; l'action s'est échangée pour la dernière fois à son plus haut niveau intrajournalier sur 52 semaines de 270,73 dollars le 28 octobre