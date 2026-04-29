L'action Allbirds chute suite à l'annonce d'un plan de vente d'actions de 50 millions de dollars après s'être réorientée vers l'IA

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29 avril - ** L'action Allbirds BIRD.O recule de 4,5 % après la clôture, à 6,44 $, alors que la société envisage de lever des fonds ** La société dépose un prospectus pouvant atteindre 50 millions de dollars (ATM) (sur le marché) pour une offre d'actions avec Chardan Capital Markets comme agent de vente

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les frais et à d'autres fins ** Le 15 avril, l'action BIRD a atteint un pic à 24,31 $, dans un élan digne d'un mème, après que le fabricant de baskets a annoncé qu'il levait des fonds et réorientait ses activités vers l'infrastructure informatique d'IA, tout en changeant de nom pour devenir "NewBird AI" ** Son titre a fortement chuté depuis lors, l'enthousiasme des investisseurs particuliers s'étant émoussé

** Mercredi, l'action a clôturé en baisse de 3,2 % à 6,74 dollars, soit une hausse de 64 % depuis le début de l'année

** La société, basée à San Francisco, en Californie, compte environ 8,8 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 60 millions de dollars

** BIRD a fait son entrée au Nasdaq en 2021 avec une valorisation de 3 milliards de dollars