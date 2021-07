L' accumulation des frais pèse sur les rendements des plans d' épargne retraite

(NEWSManagers.com) - L' accumulation des frais des plans

d' épargne retraite (PER) n' a rien à envier à l'accumulation des régimes

spéciaux de retraite. " Les frais des PER individuels assurances (...)

sont nombreux (...) et cette accumulation de frais pèse sur les rendements

des contrats a fortiori dans un environnement de taux bas" ,

constate ainsi la présidente du Comité consultatif du secteur financier

(CCSF) dans son rapport sur les frais et informations tarifaires de ce

dispositif.

Missionnée par Bruno Le Maire, Corinne Dromer dresse le paysage

tarifaire des PER individuels à l' aide d' un groupe de travail créé par

le CCSF et de Sémaphore Conseil qui a examiné les frais à partir de la

notice d' information du PER assurance ou des conditions générales du PER

compte-titres et de l' annexe financière de 34 PER assurance et 2 PER

compte-titres entre décembre 2020 et mai 2021.

" Les frais de gestion cumulés (assureur + société de gestion),

pour un contrat investi à 100% en UC sous-jacentes en actions s' élèvent à

un total annuel total annuel de 2,75% (minimum 1,30% et maximum 4,8%)

auxquels viennent s' ajouter, le cas échéant, les autres frais (sur

versement, d' arbitrage, etc.)" , illustre par exemple le rapport. " Pour

l' épargnant qui a opté pour une déductibilité des versements, le gain

fiscal efface, en apparence, l' impact négatif des frais sur le rendement

brut" , précise le CCSF dans un communiqué.

Par exemple, le montant moyen des frais maximum affichés sur

versement constaté sur le panel des 34 contrats PER assurance analysés

est de 3,18%. Autre exemple, les frais de gestion sur le fonds en euros

s' élèvent en moyenne à 0,87% sur le panel des 34 contrats analysés.

Concernant les frais des gérants, les frais de gestion sur les supports

en unités de compte actions s' élèvent en moyenne à 1,90% sur le panel

des 32 contrats analysés. Il faut ajouter à cela d'autres frais, comme

les possibles frais d'arbitrages forfaitaires, les frais d'adhésion à

l'association et ses frais annuels, les frais sur les arrérages de rente

entre autres.

En comparaison, l' Autorité des marchés financiers (AMF) indique dans

sa lettre de l'Observatoire de l'épargne publiée en mars que les frais

courants des 2.605 fonds d' actions, toutes catégories confondues, ont

affiché en 2019 des frais courants moyens de 1,55% (1,57% en 2018).

Le rapport souligne aussi que l' information sur ces frais reste peu

accessible sur les sites internet des nouveaux établissements : " Sur

les 28 sites internet, seuls sept d' entre eux, soit 25% du panel,

donnent la possibilité de télécharger la notice qui est le document

contractuel au sein duquel un épargnant peut visualiser l' ensemble des

frais 'assureurs' tels que définis plus en amont dans le présent rapport" .

Trois recommandations

En conséquence, le rapport du CCSF propose trois recommandations.

Deux concernant la disponibilité des informations avec l' accès à une

information complète sur les frais avec la souscription disponible pour

tous et l' affichage des frais totaux alors que le relevé d' information

annuel envoyé à l' épargnant n'indique jamais la somme des frais de

gestion.

Enfin, il propose de permettre une comparabilité des offres. Si

l' absence d' information tarifaire directement accessible sur les

produits d' assurance vie et les PER empêche pour le moment

l' élargissement de l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB) aux frais

d' assurance vie, remédier à cette absence permettrait la mise en place

d' un comparateur public.