L'accord visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement américain frappe l'industrie des boissons à base de cannabis en pleine effervescence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jessica DiNapoli

L'accord visant à mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain comprend une disposition visant à stopper la propagation des boissons enivrantes infusées au cannabis vendues dans certains États américains, qui constituent une menace pour les ventes d'alcool. Cette disposition, introduite par le sénateur Mitch McConnell et promulguée jeudi par le président Donald Trump, vise à combler une lacune qui a permis à certaines boissons enivrantes d'être vendues en tant que "chanvre", un produit légal en vertu de la loi fédérale. La nouvelle règle exclut les produits contenant plus de 0,4 milligramme de tétrahydrocannabinol, ou THC, la substance psychotrope présente dans le chanvre et la marijuana et dérivée de la plante de cannabis. Ce changement, qui entrera en vigueur dans un an, porte un coup fatal à l'industrie des boissons infusées au THC "à faible dose", qui s'est rapidement développée dans des États américains tels que le Minnesota et le Tennessee, qui autorisaient ces boissons. La plupart d'entre elles contiennent au moins 1 milligramme de THC, ce qui procure aux buveurs une sensation d'euphorie. Les magasins de spiritueux comme Total Wine, les supermarchés et les magasins de proximité vendent ces boissons, ce qui a incité le cabinet d'études de marché Euromonitor à prévoir des ventes de plus de 4 milliards de dollars en 2028. Les fabricants d'alcool tels que le brasseur Corona, Constellation Brands STZ.N , ont effectué des recherches internes sur les boissons afin d'évaluer leurs prochaines étapes dans ce segment de marché. Pernod Ricard PERP.PA , qui distille la vodka Absolut, a rencontré des dirigeants de l'une des marques pour discuter d'un éventuel investissement au cours de l'été, mais il ne l'a finalement pas fait, selon Reuters.

M. McConnell a d'abord légalisé le chanvre en 2018 pour soutenir les agriculteurs de son État natal du Kentucky, mais il s'est ensuite inquiété de voir des produits intoxicants tels que les gommes se retrouver entre les mains d'enfants.

Certains fondateurs de boissons infusées au THC comme Cann espèrent trouver un moyen au cours de l'année prochaine de légaliser définitivement ces boissons, a déclaré le cofondateur Jake Bullock dans un communiqué.