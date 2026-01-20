L'accord sur les dépenses américaines prévoit le financement de 2 500 nouveaux contrôleurs aériens et de 2,4 milliards de dollars pour Amtrak

(Plus de détails sur le projet de loi de financement et les coupes budgétaires) par David Shepardson

Un accord bipartisan annoncé mardi par les législateurs américains prévoit le financement de 2 500 contrôleurs aériens et de 2,4 milliards de dollars pour la compagnie ferroviaire américaine Amtrak, tout en réduisant les fonds destinés à la recharge des véhicules électriques et aux trains à grande vitesse.

L'accord de financement du Congrès comprend également 514 millions de dollars pour subventionner les services aériens aux communautés rurales , connu sous le nom de programme Essential Air Service, rejetant ainsi une proposition de la Maison Blanche visant à réduire le programme de 50 %, et augmente de 824 millions de dollars le financement annuel pour moderniser les tours de contrôle du trafic aérien.

Le projet de loi de finances prévoit 2 millions de dollars pour une étude indépendante sur l'espace aérien dans la région de Washington, D.C. , après l'accident survenu en janvier 2025 entre un hélicoptère de l'armée américaine et un avion de ligne d'American Airlines, qui a fait 67 morts et révélé d'importantes faiblesses en matière de sécurité aérienne.

L'administration fédérale de l'aviation compte environ 3 500 contrôleurs aériens de moins que les niveaux de personnel visés, dont beaucoup font des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine. L'année dernière, le Congrès a approuvé un budget de 12,5 milliards de dollars pour moderniser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien, mais le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, réclame 19 milliards de dollars supplémentaires pour mener à bien le projet.

Le projet de loi réaffecte également 879 millions de dollars de fonds destinés au réseau de recharge des véhicules électriques, approuvés par le président de l'époque Joe Biden, à d'autres priorités en matière d'infrastructures, et réduit de 928 millions de dollars les subventions accordées aux trains à grande vitesse. Il prévoit également 100 millions de dollars pour un soutien supplémentaire aux agences de transport dans les 11 villes américaines qui accueilleront la Coupe du monde de football de 2026 et 94 millions de dollars pour l'aide au transport dans le cadre des Jeux olympiques de 2028.

Le projet de loi rejette également une réduction du financement de l'administration de la sécurité des transports proposée par la Maison Blanche, qui avait demandé une réduction de 3 à 4 % des effectifs de la TSA - dont la moitié serait dédiée à l'arrêt de la dotation en personnel des couloirs de sortie qui permettent aux personnes de rentrer dans les zones publiques à partir des parties sécurisées d'un aéroport. Le budget prévoit 300 millions de dollars pour financer la dotation en personnel des couloirs de sortie .