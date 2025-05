"L'accord sino-américain ne signifie pas la fin de la guerre commerciale" (Fitch Ratings)

(AOF) - L'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine n'est pas synonyme d'une normalisation des échanges commerciaux, estime Fitch Ratings. "En l'absence d'un accord durable, l'incertitude liée au niveau des droits de douane et à l'impact de ceux déjà mis en place demeurera un facteur clé dans nos prévisions macroéconomiques", poursuit l'agence de notation, insistant sur le fait que "l'accord passé entre les États-Unis et la Chine ne signifie pas non plus la fin de la guerre commerciale, qui a déjà des répercussions économiques tangibles".

Cette annonce témoigne d'une volonté commune d'éviter un effondrement prolongé des flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qui perturberait gravement les deux plus grandes économies mondiales

Le mois dernier, Fitch avait revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à 1,9 % suite à l'escalade des droits de douane en avril et aux perspectives d'un ralentissement spectaculaire des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que l'accord s'inscrivait dans un processus de " découplage économique pour des raisons stratégiques ", dans le cadre duquel les États-Unis réduiraient leur dépendance à l'égard des importations chinoises, mais que le " découplage généralisé " n'était pas la politique des États-Unis.

Selon le U.S. Effective Tariff Rate Monitor de Fitch, le taux de droits de douane effectifs des États-Unis à l'égard de la Chine reste le plus élevé de tous leurs partenaires commerciaux, à 31,8 %.