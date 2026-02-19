L'accord proposé par Bayer sur le Roundup, d'une valeur de 7,25 milliards de dollars, aboutira-t-il à une solution juridique ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth et Diana Novak Jones

Monsanto, filiale de Bayer, a proposé un règlement collectif national de 7,25 milliards de dollars pour résoudre les poursuites actuelles et futures alléguant que son désherbant Roundup a provoqué le cancer, en le présentant comme une voie attendue depuis longtemps pour mettre fin à des années de litiges. Nous allons voir si ce règlement pourrait apporter la sécurité juridique dont Bayer BAYGn.DE a besoin.

QUE PROPOSE BAYER?

Le règlement, qui doit encore être approuvé par un tribunal, prévoit des paiements sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans, afin de financer un programme d'indemnisation à long terme pour les personnes qui affirment que l'exposition au Roundup a provoqué un lymphome non hodgkinien, un cancer du système lymphatique souvent mortel. Les paiements individuels varieraient en fonction de l'âge de la personne, de son exposition et de la gravité de son cancer. Certains patients exposés professionnellement et diagnostiqués avec un lymphome non hodgkinien agressif avant l'âge de 60 ans pourraient recevoir en moyenne 165 000 dollars.

Les patients âgés de plus de 78 ans ayant reçu un diagnostic admissible recevraient 10 000 dollars. L'accord couvrirait la majorité des 65 000 plaintes auxquelles Bayer est confronté devant les tribunaux fédéraux et d'État et indemniserait également les personnes qui ont été exposées au Roundup et qui développeront un lymphome non hodgkinien à l'avenir.

COMBIEN DE PLAIGNANTS SOUTIENNENT L'ACCORD? Ce n'est pas encore clair. Bayer peut mettre fin à l'accord si trop peu de plaignants y adhèrent, mais l'entreprise ne veut pas dire combien de plaignants peuvent se retirer avant que l'accord ne soit annulé. Bayer affirme que de nombreux cabinets d'avocats représentant les plaignants du Roundup soutiennent l'accord, mais elle n'en a pas révélé le nombre, ce qui laisse ouverte la question de savoir si l'accord proposé bénéficiera d'un soutien suffisant pour obtenir l'approbation du tribunal.

Les cabinets qui ont négocié l'accord cherchent à représenter tous les plaignants actuels et futurs, plutôt que d'engager un nombre précis de leurs propres clients en faveur de l'accord. Certains avocats connaissant bien le litige ont déclaré que la stratégie de Bayer, qui consiste à essayer de remplacer les affaires existantes en créant une nouvelle action collective au lieu de traiter directement les réclamations, pourrait susciter des objections de la part des personnes ayant déposé des réclamations ou du juge.

De nombreux cabinets d'avocats ayant un grand nombre de clients sont encore en train d'examiner l'accord, et au moins l'un d'entre eux a fait part de son opposition à l'offre de règlement.

QUE SIGNIFIE LE PROGRAMME DE RÉCLAMATIONS DE 21 ANS POUR LA CERTITUDE JURIDIQUE? Cette longue période est conçue pour englober les futures demandes d'indemnisation pour cancer et offrir des paiements aux personnes qui ont utilisé le Roundup avant le 17 février 2026 et qui ont développé un cancer. L'entreprise n'a pas retiré le glyphosate - l'ingrédient actif du Roundup que les plaignants accusent d'être cancérigène - de ses produits résidentiels avant 2023. La période de latence du lymphome non hodgkinien peut être de 10 ans ou plus, de sorte que de nouvelles plaintes pourraient être déposées pendant plusieurs années, selon le règlement.

Le règlement prévoit une notification et une publicité annuelles pour alerter les futurs demandeurs, qui disposeront de deux ans à compter du diagnostic de leur cancer pour décider de participer ou non au règlement. Bayer fait le pari que les futurs demandeurs opteront pour le règlement plutôt que de prendre le risque d'un litige. Mais comme ils peuvent se retirer, Bayer pourrait toujours être confrontée à de futurs procès devant un jury - et les verdicts antérieurs montrent que les enjeux sont élevés. L'entreprise a gagné une série de procès concernant le Roundup, mais les plaignants ont obtenu plusieurs jugements importants, dont un montant de 2,1 milliards de dollars par un jury de Géorgie en 2025 et un verdict californien de 332 millions de dollars en 2023.

QUEL EST LE RÔLE DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS?

Bayer a porté une affaire devant la Cour suprême des États-Unis , dont les plaidoiries sont prévues pour le 27 avril et qui constitue un élément clé des efforts de l'entreprise pour rejeter ces plaintes. La Cour décidera si Bayer peut être poursuivi en vertu de la législation de l'État pour ne pas avoir mis en garde contre les prétendus risques de cancer associés au Roundup, alors que la réglementation fédérale n'exige pas l'apposition d'une étiquette de mise en garde sur le produit. Une décision en faveur de Bayer pourrait mettre un terme à des milliers de plaintes - d'une valeur potentielle de plusieurs milliards de dollars - déposées en vertu de la théorie du défaut d'avertissement qui sous-tend la plupart des litiges en cours. Mais même si la Cour suprême écarte cette voie, les plaignants pourraient toujours tenter de faire valoir d'autres théories de responsabilité, ce qui rendrait l'accord nécessaire pour couvrir d'autres risques potentiels.

L'ACCORD PROPOSÉ GARANTIT-IL LA CLÔTURE DU DOSSIER?

Non, l'accord pourrait s'effondrer s'il ne bénéficie pas d'un soutien suffisant, ou le tribunal pourrait le rejeter. Même s'il est finalisé, il n'y a aucun moyen d'obliger tous les plaignants à y participer. Les plaignants actuels et futurs peuvent se retirer du règlement s'ils le souhaitent et poursuivre leur action de leur côté. Si le règlement est approuvé et que la Cour suprême des États-Unis se range du côté de l'entreprise, les plaignants seraient soumis à une pression accrue pour régler leurs plaintes. Le règlement pourrait offrir un paiement plus rapide, surtout si la Cour suprême a rendu les poursuites plus difficiles.