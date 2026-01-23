 Aller au contenu principal
L'accord pour la vente des opérations US de TikTok finalisé
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 04:18

Le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, a annoncé jeudi avoir finalisé un accord pour la création d'une coentreprise contrôlée par des investisseurs américains afin d'éviter l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis.

Cette opération permet d'avancer vers l'épilogue d'un feuilleton qui a alimenté ces dernières années l'incertitude autour de l'avenir de la plateforme sur le territoire américain.

L'entité nommée TikTok USDS Joint Venture LLC sécurisera les données, les applications et les algorithmes des utilisateurs américains grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité, a déclaré ByteDance.

Aux termes de l'accord, des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1% de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9%.

Oracle, Silver Lake et MGX, détiendront chacun 15% de l'entreprise.

Un responsable de la Maison blanche a déclaré à Reuters que les gouvernements américains et chinois avaient approuvé l'accord.

(David Shepardson à Washington; version française Camille Raynaud)

