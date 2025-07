L'accord entre Union Pacific et son concurrent ferroviaire américain fait face à un examen approfondi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet d'achat par Union Pacific UNP.N de Norfolk Southern NSC.N , un opérateur ferroviaire concurrent plus petit, devra être approuvé par le Surface Transportation Board à Washington, une agence fédérale indépendante qui supervise la concurrence et d'autres domaines importants de l'industrie ferroviaire. L'accord de 85 milliards de dollars annoncé mardi créerait le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre et remodèlerait le transport de marchandises, des céréales aux automobiles, à travers les États-Unis, ce qui est un sujet d'intérêt pour la commission. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le conseil et sur ce qu'il examinera dans le cadre de l'accord avec Union Pacific.

Qu'est-ce que le Surface Transportation Board? Créée en 1996, cette agence examine les fusions de chemins de fer, les tarifs, les questions de service et les grands projets de construction. Elle a remplacé l'Interstate Commerce Commission, créée en 1887. Le président du STB, Patrick Fuchs, a déclaré qu'il souhaitait que l'agence mette à jour son cadre réglementaire afin d'améliorer la concurrence et de réduire les obstacles réglementaires. Le STB rejette rarement les fusions de manière catégorique, mais en 2021, il a rejeté le plan du Canadien National

CNR.TO visant à placer Kansas City Southern dans un "voting trust" temporaire qui aurait permis aux actionnaires de Kansas City Southern de recevoir les contreparties de l'opération sans avoir à attendre l'approbation complète des autorités de régulation. Ce plan, ainsi qu'une offre plus élevée d'un autre chemin de fer canadien, ont contribué à mettre fin à l'offre du Canadien National .

Quelle est la procédure à suivre pour une fusion ferroviaire? L'approbation peut facilement prendre un an ou plus. Les candidats déposent d'abord un avis indiquant qu'ils ont l'intention de demander une autorisation de fusion. La demande de fusion est ensuite déposée trois à six mois plus tard. Le STB décide ensuite si la demande est complète ou non, avant d'ouvrir la voie aux commentaires et aux réponses du public pendant 90 jours. Il peut ensuite passer une année supplémentaire, tenir une audience et recevoir des réfutations et des documents supplémentaires. Une fois que les preuves sont closes, la commission prend généralement 90 jours de plus pour émettre un avis écrit qui comprend généralement une période de contrôle. Le procureur général est également habilité à se prononcer sur les grandes fusions ferroviaires, ce qui lui donne un droit de regard potentiel sur la fusion.

Quelles sont les recommandations habituelles du STB en matière de fusions ferroviaires? Le STB a approuvé l'acquisition de la Kansas City Southern Railway Company par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée à l'issue d'une audience de sept jours, en prévoyant une période de surveillance sans précédent de sept ans et en assortissant son approbation de nombreuses conditions visant à remédier aux incidences sur l'environnement, à préserver la concurrence, à protéger les travailleurs du rail et à promouvoir l'efficacité du transport ferroviaire de voyageurs.

Quels facteurs la Commission examinera-t-elle dans le cadre de l'accord avec l'Union Pacific? L'opération est la première à être examinée en vertu des règles adoptées en 2001, qui "alourdissent considérablement la charge qui pèse sur les demandeurs pour démontrer qu'une transaction proposée est dans l'intérêt du public" et les obligent à montrer comment l'opération renforcera la concurrence dans des domaines clés. La commission examinera également la façon dont les expéditeurs de produits perçoivent l'opération et son impact sur les syndicats. Le plus grand syndicat ferroviaire américain, l'International Association of Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers, a déclaré qu'il avait l'intention de s'opposer à à l'accord avec Union Pacific lors de la procédure devant le Surface Transportation Board mardi.

Il craint que l'accord ne réduise la sécurité des travailleurs et la sécurité de l'emploi, et qu'il ne dégrade la qualité du service.