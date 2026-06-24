L'accord entre Apple et Intel concernant les puces est judicieux d'un point de vue stratégique, mais la production n'est pas pour demain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les analystes, la fabrication des puces Intel de pointe peut prendre entre deux et trois ans

* Apple pourrait commencer par tester Intel avec des produits d'entrée de gamme

* Les analystes sont divisés quant au choix du procédé de fabrication qu'Apple va adopter

(Ajout d'un graphique) par Zaheer Kachwala et Anhata Rooprai

Le fait qu'Apple se tourne vers Intel pour ses puces, comme l'a annoncé Washington la semaine dernière , obéit à une logique simple: la nécessité rencontre l'ambition. Mais ce n'est pas si simple, car selon les analystes, la fabrication de toute puce Intel de pointe prendra deux à trois ans, et il faudra encore plus de temps pour que cela se traduise par des bénéfices en raison d'un processus de production long et exigeant.

Un accord – qu’aucune des deux entreprises n’a officiellement annoncé – associerait les efforts d’Intel pour rétablir sa crédibilité en tant que fabricant de puces sous contrat à la recherche d’Apple pour accroître sa capacité de production, alors que son fournisseur TSMC 2330.TW peine à répondre à la demande croissante de puces d’IA émanant notamment de Nvidia NVDA.O .

Les contraintes d’approvisionnement chez ce fabricant sous contrat ont freiné les ventes d’iPhone, a déclaré en avril le directeur général d’Apple, Tim Cook.

Cet accord repose sur un calcul stratégique. Intel est devenu un pilier essentiel du plan américain visant à relancer la production nationale de puces grâce à des droits de douane et des mesures incitatives, grâce à sa participation de 10 % dans l’entreprise et à un investissement de 5 milliards de dollars de la part de Nvidia, à la demande du président Donald Trump.

“Le scénario le plus optimiste serait de compter deux à trois ans avant que les premières puces ne sortent de la chaîne de production. Il faut deux ans pour concevoir un SoC (system on chip) d’une telle complexité, puis quatre mois supplémentaires pour le cycle de production et la montée en puissance des volumes”, a déclaré Malcolm Penn, directeur général du cabinet d’études sur les puces électroniques Future Horizons.

Cette estimation part du principe que la technologie d’Intel est parfaitement au point et que ses outils de conception sont suffisamment fiables pour qu’Apple puisse s’y fier, a précisé M. Penn. “En l’absence d’antécédents, cela représente un énorme acte de foi ainsi qu’un risque commercial et financier considérable”, a déclaré M. Penn, qui a qualifié cet accord de “mariage forcé”.

D'ABORD TESLA, MAINTENANT APPLE Après avoir manqué les premières étapes du boom de l’IA, Intel a commencé à afficher des progrès timides, en décrochant Tesla

TSLA.O comme client en avril , et en se positionnant pour un partenariat plus important avec Apple.

Les analystes sont divisés quant au processus de fabrication d’Intel qu’Apple choisira.

Certains pensent qu’Apple suivra l’exemple de Tesla en optant pour le 14A de nouvelle génération d’Intel, un procédé qui n’est pas près d’entrer en production de masse mais qui repose sur les outils de fabrication de puces les plus avancés au monde.

D’autres s’attendent à ce qu’Apple sacrifie les avancées technologiques au profit de la fiabilité, en privilégiant le 18A-P, une version perfectionnée du procédé le plus avancé d’Intel dont la production a débuté ce mois-ci, ou un nœud plus ancien et fiable comme l’Intel 3.

“Apple souhaiterait probablement utiliser la technologie de fabrication 14A d’Intel… et celle-ci ne devrait être disponible qu’en 2028 ou 2029, ce qui signifie qu’il faudra encore patienter un certain temps”, a déclaré Bob O’Donnell, analyste chez TECHnalysis Research.

“Toutefois, si cela s’avère vrai, il s’agit d’une évolution extrêmement importante pour l’activité de fonderie d’Intel et pour la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis en général.”

Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group, a estimé que la production en série de puces conçues par Apple n’était pas envisageable avant fin 2027 ou début 2028, les premiers travaux se concentrant sur des composants moins critiques utilisés dans le MacBook Air ou certains modèles d’iPad Pro.

INTEL A ÉTÉ CONFRONTÉ À DE FAIBLES RENDEMENTS DE PUCE

Apple pourrait même adopter une stratégie prudente, en testant Intel avec des produits d’entrée de gamme avant de lui confier ses puces les plus critiques, ont indiqué les analystes.

Intel, qui a toujours connu des problèmes liés aux délais et à la qualité de ses puces, devra répondre aux attentes élevées d’Apple en matière de rendement, une norme à laquelle le plus grand fabricant mondial d’électronique grand public s’est habitué avec TSMC. Le rendement correspond au pourcentage de puces d’une plaquette de silicium qui fonctionnent correctement une fois la fabrication terminée.

“Les investisseurs tablent sur une exécution parfaite de la part d’Intel, une entreprise qui n’a pas tenu ses promesses depuis environ 20 ans. Certes, il semble qu’Intel ait fait des progrès avec son dernier procédé de fabrication, mais je pense que nous devrions tous, au moins dans une certaine mesure, écarter l’hypothèse d’un résultat parfait”, a déclaré Paul Meeks, responsable de la recherche technologique chez Freedom Capital Markets.