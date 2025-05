L'accord entre Amazon et Stellantis sur les logiciels embarqués dans les voitures n'aboutit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le partenariat SmartCockpit d'Amazon et de Stellantis se termine, selon les entreprises

Le projet est le dernier effort logiciel en date à avoir été interrompu par un constructeur automobile de Détroit

Les entreprises prévoyaient de faire de la voiture une extension de la maison grâce à la technologie

(Mise à jour avec la sélection du nouveau directeur général de l'entreprise au paragraphe 7) par Nora Eckert et Greg Bensinger

L'accord entre Amazon et Stellantis pour la création d'un logiciel embarqué dans les voitures, dont les deux entreprises espéraient qu'il transformerait l'expérience de conduite tout en renforçant leurs références en matière de technologie automobile, est en train de se terminer, ont confirmé les deux entreprises à la suite d'une enquête de Reuters. Le projet SmartCockpit de Stellantis STLAM.MI , qui s'appuierait sur la technologie embarquée d'Amazon, est le dernier exemple en date des constructeurs automobiles traditionnels qui s'efforcent de collaborer avec la Silicon Valley pour introduire des logiciels automobiles plus sophistiqués. "Stellantis reste un partenaire précieux pour Amazon AMZN.O , et les deux entreprises continuent à travailler ensemble sur une série d'initiatives", ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué, ajoutant que la décision de mettre fin à leur travail commun sur SmartCockpit a été mutuelle. Le projet entre le géant technologique de Seattle et le fabricant de Jeeps, de Peugeot et d'Alfa Romeo a été salué par les directeurs généraux des deux entreprises lorsqu'il a été annoncé en 2022 . Les deux entreprises prévoyaient de développer des fonctionnalités qui feraient des voitures une extension de la maison en détectant le conducteur et en personnalisant les paramètres tels que le thermostat, la navigation et même la domotique, comme l'allumage des lumières.

Stellantis espérait que l'expertise d'Amazon en matière de logiciels aiderait le constructeur automobile mondial dans sa course contre des entreprises telles que Tesla et le Chinois BYD. Pour Amazon, ce projet devait servir de prototype en vue d'un déploiement plus large auprès d'autres constructeurs automobiles.

Dans un communiqué de presse de janvier 2022, Carlos Tavares, alors directeur général de Stellantis, a déclaré qu'il espérait que le partenariat contribuerait à faire des véhicules "l'endroit le plus recherché et le plus captivant, même lorsqu'il ne s'agit pas de conduire" Carlos Tavares a quitté brusquement le constructeur automobile l'année dernière , et l'entreprise a nommé mercredi son directeur général pour l'Amérique du Nord, Antonio Filosa, comme nouveau directeur général . Stellantis a tenté de relancer son action, qui a chuté d'environ 40 % en 2024, en raison de ventes décevantes, en particulier en Amérique du Nord. Les logiciels automobiles sont devenus l'un des domaines les plus importants et les plus difficiles pour les constructeurs automobiles traditionnels. La plupart des fonctions des voitures modernes sont aujourd'hui dictées par un code, notamment la sensation de freinage, le système d'infodivertissement et les fonctions avancées d'aide à la conduite telles que la direction automatisée, pour lesquelles les constructeurs automobiles peuvent facturer des frais d'abonnement, débloquant ainsi d'importantes sources de revenus. Ford a récemment abandonné son architecture électrique de nouvelle génération en raison de l'augmentation des coûts liés à cette technologie.

Reuters n'a pas pu déterminer de raison particulière pour laquelle le partenariat sur le SmartCockpit a pris fin. Les entreprises ont déclaré que ce changement "permettra à chaque équipe de se concentrer sur des solutions qui apportent de la valeur à nos clients communs et de mieux s'aligner sur l'évolution de nos stratégies"

Les nouveaux venus, comme Tesla, d'Elon Musk, ont construit des systèmes électriques et logiciels capables de fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs aux clients, à un coût moindre pour l'entreprise. Les constructeurs automobiles traditionnels, dont Volkswagen et General Motors, ont eu du mal à maîtriser ces systèmes par eux-mêmes, et ont débauché des talents de la Silicon Valley ou formé des partenariats pour tenter d'inverser la tendance.

Contrairement à Tesla, dont la gamme de véhicules est peu complexe, Stellantis gère des dizaines de modèles répartis sur 14 marques et un labyrinthe de fournisseurs mondiaux, ce qui accroît les difficultés liées à la mise en œuvre de nouveaux logiciels.

Le SmartCockpit devait initialement arriver dans les véhicules à la fin de 2024 ou au début de 2025. Il faisait partie de ce que Stellantis appelait sa plateforme ABC, qui comprenait son architecture électrique, appelée STLA Brain, et le système d'aide à la conduite Autodrive.

Dans le cadre de l'accord, Stellantis paierait Amazon pour l'accès au logiciel dans chaque voiture, ainsi que pour d'autres frais de maintenance. Selon les deux sources, Amazon verserait à Stellantis des primes d'incitation, par exemple lorsque les conducteurs s'inscrivent à son service d'abonnement musical par l'intermédiaire des véhicules.

Le constructeur automobile s'est également associé à Amazon pour utiliser les services cloud de l'entreprise technologique, appelés Amazon Web Services, afin de stocker et de mettre à jour les données de sa gamme complexe. Stellantis continuera à s'appuyer sur AWS, ont déclaré les entreprises, et Alexa sera toujours disponible dans certains véhicules Stellantis.

Stellantis pourrait éventuellement continuer à travailler sur le SmartCockpit avec un autre système d'exploitation comme base, comme la plateforme Android de Google, ont déclaré des sources. Amazon espérait que le travail de l'équipe, appelée en interne Digital Cabin ou "Project Quatro", rivaliserait avec Automotive Services de Google, le système d'exploitation standard basé sur Android utilisé par de nombreux constructeurs automobiles, a déclaré l'une des sources.

La plupart des employés de Digital Cabin d'Amazon ont été réaffectés ou ont quitté l'entreprise, a déclaré l'une des sources.