L'accord de sortie de l'UE définitivement adopté par le parlement britannique

(Actualisé avec réaction de Boris Johnson) LONDRES, 22 janvier (Reuters) - L'accord de sortie de l'Union européenne que Londres a négocié avec Bruxelles a franchi mercredi la dernière étape du processus parlementaire en Grande-Bretagne. Le projet de loi entrera donc en vigueur lorsque la reine Elizabeth l'aura promulgué, ce qui pourrait être fait dès jeudi, très exactement 43 mois après le référendum du 23 juin 2016 par lequel les électeurs britanniques se sont prononcés à près de 52% pour le divorce. "Par moments, il a semblé que nous ne franchirions jamais la ligne d'arrivée du Brexit, mais nous l'avons fait", s'est félicité Boris Johnson dans un communiqué. "Le Parlement a adopté le 'Withdrawal Agreement Bill', ce qui signifie que nous quitterons l'UE le 31 janvier et que nous irons de l'avant en tant qu'unique Royaume uni", ajoute le Premier ministre conservateur, dont le triomphe aux élections générales anticipées du 12 décembre a éliminé les dernières incertitudes du suspense autour du Brexit. La Chambre des communes avait auparavant fait disparaître les modifications apportées à la Chambre des Lords, où une clause avait notamment été ajoutée pour garantir la protection des réfugiés mineurs après le Brexit. Boris Johnson s'opposait à toute modification du "Withdrawal Agreement Bill". Les Lords auraient pu chercher à rétablir leurs amendements, mais ont choisi de ne pas le faire, ce qui a permis au texte passer sans encombres son dernier obstacle. Un vote est prévu désormais le 29 janvier au Parlement européen. Deux jours plus tard, le Royaume-Uni sortira du bloc communautaire. S'ouvrira alors la période dite de transition qui doit permettre à Londres et Bruxelles de négocier, d'ici la fin de l'année, leurs futures relations, notamment dans le domaine des échanges commerciaux mais aussi en matière de sécurité. VOIR AUSSI LA CHRONOLOGIE du feuilleton du Brexit (Elizabeth Piper et Kylie MacLellan version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

