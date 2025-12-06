L'accord de 72 milliards de dollars entre Warner Bros et Netflix met en lumière les performances des titans des médias

par Juby Babu, Jaspreet Singh et Kritika Lamba

Warner Bros Discovery WBD.O a accepté de vendre son studio emblématique et ses actifs de streaming à Netflix NFLX.O pour 72 milliards de dollars, dans une démarche qui remodèlera Hollywood en créant une puissance médiatique verticalement intégrée.

L'accord met fin à une guerre d'enchères de plusieurs semaines avec Paramount Skydance PSKY.O et Comcast. Le secteur des médias et du divertissement connaît actuellement de profondes mutations, marquées par une intensification de la concurrence et une transition vers la diffusion en continu, dans un contexte de déclin de la télévision linéaire traditionnelle.

Voici un ENQUÊTE des performances des principales sociétés de médias dans un secteur difficile:

WARNER BROS DISCOVERY

Le géant des médias, qui possède le service de diffusion en continu HBO Max, possède une vaste bibliothèque de longs métrages, notamment des franchises telles que "Wonder Woman", "Harry Potter" et "Batman" Ses studios comprennent Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios et Warner Bros Television Group. Le chiffre d'affaires total de la société pour l'exercice 2024 a baissé d'environ 5 % pour atteindre 39,32 milliards de dollars. Les revenus desstudios ont diminué de 5 % pour atteindre 11,61 milliards de dollars.

Warner Bros Pictures Animation a commencé son aventure avec les emblématiques "Looney Tunes" en 1930 et a produit des classiques tels que "Le Géant de Fer", la franchise "The Lego Movie" et "Happy Feet"

L' unité de vente directe au consommateur de la société, désormais appelée Streaming, comprend les plateformes de diffusion en continu HBO Max et discovery+ et a ajouté 2,3 millions d'abonnés nets au troisième trimestre, atteignant 128 millions d'abonnés dans le monde, soit une augmentation de 16 % d'une année sur l'autre.

NETFLIX

Le chiffre d'affaires de la société de diffusion en continu a augmenté d'environ 16 % pour atteindre 39 milliards de dollars l'année dernière. Elle comptera 301,6 millions d'abonnés en 2024.

Elle tire principalement ses revenus des abonnements et a également mis en place des programmes financés par la publicité. Les principaux films et séries comprennent "Stranger Things" et "KPop Demon Hunters".

Elle a ajouté 589 nouveaux programmes Netflix Originals en 2024, soit une hausse de près de 4 % par rapport à 2023.

YOUTUBE

Propriété d'Alphabet GOOGL.O , YouTube a déclaré en mars qu'il comptait plus de 125 millions d'abonnés payants, bien que ces chiffres incluent les utilisateurs qui se sont inscrits pour des essais gratuits temporaires.

Les publicités représentent la majorité des revenus de YouTube, soit 36 milliards de dollars sur les 350 milliards de dollars de revenus globaux d'Alphabet en 2024. Au troisième trimestre 2025, le service de streaming vidéo a enregistré des recettes publicitaires de 10,26 milliards de dollars.

YouTube TV a connu une croissance rapide en tant que plateforme de télévision payante et est le quatrième fournisseur de télévision payante aux États-Unis avec environ 10 millions d'abonnés.

WALT DISNEY

Walt Disney et son frère Roy Disney fondent le "Disney Brothers Cartoon Studio" après avoir signé un contrat avec le distributeur M.J. Winkler pour des "Alice Comedies" en octobre 1923. Le studio a été rebaptisé Walt Disney Studios en 1926. Son portefeuille comprend également Pixar Animation Studios, Lucasfilm, Marvel Studios, Searchlight Pictures et 20th Century Studios.

Le chiffre d'affaires total de la société DIS.N a augmenté de 3 % pour atteindre 91,36 milliards de dollars l'année dernière. Disney a terminé le quatrième trimestre de l'exercice 2025 avec 196 millions d'abonnements à Disney+ et Hulu, soit une augmentation de 12,4 millions par rapport à la même période de l'année précédente. Disney est à l'origine de franchises cinématographiques populaires telles que "Avengers", "Guardians of the Galaxy", "Pirates des Caraïbes" et "Star Wars".

Il abrite également le réseau ABC. Au 28 septembre 2024, la sociétéavait sorti environ 1 100 longs métrages en prises de vue réelles et 100 longs métrages d'animation.

Disney a conclu en 2019 l'acquisition des actifs cinématographiques et télévisuels de Twenty-First Century Fox Inc. pour 71 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de personnages parmi les plus populaires au monde, réunissant Mickey Mouse, Luke Skywalker et les super-héros de Marvel avec les franchises X-Men, "Avatar" et "Les Simpsons" de Fox.

PARAMOUNT GLOBAL

Avant sa fusion avec Skydance Media, le chiffre d'affaires total de Paramount a baissé de 1 % pour atteindre 29,21 milliards de dollars l'année dernière. Les recettes de son segment TV Media, qui constitue l'essentiel de son chiffre d'affaires, ont chuté de 7 %, à 18,78 milliards de dollars, en raison de la baisse de la publicité linéaire et de la diminution du nombre d'événements sportifs majeurs sur CBS.

En revanche, la division "direct-to-consumer", qui comprend Paramount+ et Pluto TV, a fait un bond de 13 % pour atteindre 7,63 milliards de dollars, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à des hausses de prix.

Fondé en 1912, le studio possède un catalogue de plus de 1 200 films, dont "Star Trek", "Le Parrain" et "Mission: Impossible", avec des droits sur 2 800 autres.

Paramount est la société mère de CBS et a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump contre la chaîne à propos d'une interview dans "60 Minutes".

Au troisième trimestre 2025, Paramount+ a gagné 1,4 million d'abonnés, ce qui porte son total à 79,1 millions dans le monde. La société a également réduit ses pertes liées à la diffusion en continu , ce qui montre qu'elle progresse vers son objectif de rentabilité nationale en 2025.

Paramount Pictures, considéré comme le joyau de Paramount Global, a attiré de nombreux prétendants au fil des ans.

COMCAST

Le revenu total de Comcast CMCSA.O , qui possède NBCUniversal, a augmenté de 1,8% à 123,73 milliards de dollars pour l'exercice 2024. Le service de streaming Peacock a généré des revenus de 4,9 milliards de dollarsl'année dernière et, au troisième trimestre 2025, Peacock comptait 41 millions d'abonnés payants au total .

Universal Pictures, fondée en 1912, a créé des

classiques tels que "Jurassic Park", "Fast and Furious", "Minions", "Jaws" et "E.T. the Extraterrestrial".

Sa cinémathèque compte plus de 6 500 titres, selon son rapport annuel. Comcast est en train de se séparer de ses chaînes câblées NBCUniversal, y compris USA Network et CNBC, dans une nouvelle société appelée Versant au début de l'année prochaine.

AMAZON

Amazon.com AMZN.O , surtout connu pour son activité de commerce électronique, s'est fait une place importante dans le domaine de la diffusion en continu grâce à Prime Video, un service inclus dans l'abonnement Prime qui produit un large éventail de programmes originaux, allant de séries à succès comme "The Boys" et "Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux du Pouvoir" et des films à gros budget, ainsi que la location et la vente de films et d'émissions de télévision à la fois aux membres et aux non-membres.

En 2022, Amazon a renforcé sa stratégie de divertissement en rachetant MGM pour 8,5 milliards de dollars, ajoutant ainsi à sa bibliothèque des milliers de films et d'épisodes télévisés, notamment ceux de la franchise "James Bond".