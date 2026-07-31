L'accord de 55 milliards de dollars conclu par le PIF saoudien avec EA obtient l'autorisation de l'UE au titre des règles en matière de subventions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Le Fonds public d'investissement saoudien et un groupe d'investisseurs ont obtenu l'autorisation de l'UE pour leur acquisition, d'un montant de 55 milliards de dollars, du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O , conformément aux règles de l'Union en matière de subventions, selon un document publié vendredi par la Commission européenne.

Dans un communiqué réglementaire publié jeudi, Electronic Arts a indiqué avoir reçu toutes les autorisations réglementaires au 30 juillet et s'attendre à finaliser la transaction le 4 août.

L’opération avait reçu le feu vert en vertu des règles de l’UE en matière de fusions la semaine dernière, mais l’examen au titre du règlement sur les subventions étrangères (FSR) était considéré comme un obstacle plus important.

Le FSR vise à empêcher l’octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l’Union européenne, qui compte 27 États membres. Reuters a révélé en exclusivité au début du mois que l’opération obtiendrait l’approbation de l’UE au titre du FSR.

Cette transaction constitue une avancée majeure pour le PIF dans ses efforts pour devenir une plaque tournante mondiale des jeux vidéo et du sport, misant sur la valeur durable des franchises de jeux à succès alors que le secteur se remet d’un ralentissement prolongé.

Elle souligne également la diversification de l’Arabie saoudite, qui s’éloigne du pétrole pour se tourner vers les infrastructures, le tourisme, le sport, les jeux vidéo et d’autres secteurs.