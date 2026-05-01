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L'accord d'Intel avec Sambanova obtient le feu vert des autorités de la concurrence américaines
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Les autorités de la concurrence américaines ont achevé leur examen de l'investissement d'Intel

INTC.O dans SambaNova, une start-up spécialisée dans les puces électroniques présidée par le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, selon un avis réglementaire publié vendredi.

En février, Intel a injecté 35 millions de dollars dans SambaNova, ce qui, ajouté à d'autres financements, a porté la participation d'Intel dans la start-up à 8,2 %, contre 6,8 % l'année dernière. Intel prévoit d'investir 15 millions de dollars supplémentaires dans SambaNova, a rapporté Reuters le 1er avril.

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