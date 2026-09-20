L'accord conclu entre les US, le Danemark et le Groenland permet "d'apaiser les choses", dit Macron

L'accord conclu entre les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland "permet d'apaiser les choses" et de "réaffirmer la souveraineté danoise" sur l'île, a estimé samedi Emmanuel Macron à son arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon.

"Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international, de renforcer des coopérations qui peuvent être utiles aux Groenlandais, donc je m'en félicite pour eux", a dit le chef de l'Etat.

"On va continuer aussi nos coopérations", a-t-il ajouté. "Dans le cadre de l'Otan, par des exercices conjoints (...). A travers l'Union européenne, (nous continuerons) de consolider notre stratégie économique, en particulier sur terres rares et minerais critiques."

"Et puis nos relations bilatérales, qui sont à la fois stratégiques et économiques", a enfin souligné Emmanuel Macron.

Les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont annoncé vendredi soir avoir conclu un accord prévoyant le développement d'une présence militaire américaine importante au Groenland, tout en interdisant aux adversaires des États-Unis d'y construire leurs propres bases.

Le Danemark et le Groenland ont assuré samedi qu'aucun accord avec les Etats-Unis ne porterait atteinte à la souveraineté du Groenland.

Emmanuel Macron rencontrera dimanche le Premier ministre canadien Mark Carney à l'occasion de son déplacement de deux jours dans l'archipel proche du Canada.

(Rédigé par Camille Raynaud)