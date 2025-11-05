L'absence de commentaires sur 2026 de Humana effraie les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les analystes s'inquiètent du manque de clarté sur les performances de 2026

*

Le ratio trimestriel des coûts médicaux s'aligne sur les attentes de Humana

*

L'assureur santé voit une baisse plus faible de l'adhésion à Medicare Advantage en 2025

(Réécrit tout au long avec des commentaires de conférence téléphonique, ajoute un graphique) par Sriparna Roy et Sneha S K

Les actions de l'

assureur santé Humana HUM.N ont chuté de plus de 7% après qu'il n'ait pas fourni de commentaires sur les performances pour 2026, décevant les investisseurs même s'il a déclaré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à des revenus plus élevés et à des coûts médicaux en ligne .

La société n'a pas fourni de prévisions concernant les membres ou les bénéfices pour 2026 dans ses résultats trimestriels de mercredi et au moins deux analystes ont déclaré que le manque de clarté sur les performances de l'année prochaine pourrait peser sur le sentiment.

Les notes de qualité inférieures pour ses plans Medicare Advantage ont été une préoccupation pour l'année prochaine, car elles pourraient coûter à Humana des millions de dollars en paiements de bonus du gouvernement américain.

Il est trop tôt dans la période d'inscription à Medicare pour évaluer les tendances en matière d'adhésion, a déclaré Jim Rechtin, directeur général de Humana, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Nous avons bien progressé d'après ce que nous pouvons voir au cours des deux premières semaines, et nous en dirons plus lorsque nous comprendrons mieux ce qu'est (et) où cela va atterrir, en janvier."

Humana est l'un des principaux fournisseurs de plans Medicare Advantage pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes handicapées, et tire l'essentiel de ses revenus de ces plans. Elle s'efforce de maîtriser les coûts en modifiant les prix des plans et en ajustant les prestations afin d'accroître ses bénéfices.

La société s'attend à une augmentation du nombre d'adhérents, la plupart d'entre eux bénéficiant de régimes plus avantageux, en 2026.

"Les investisseurs s'intéressent surtout aux commentaires sur 2026", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink Partners.

Humana a déclaré en octobre qu'environ 1,2 million de membres sont inscrits dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles et plus pour 2026.

COÛTS MÉDICAUX

Le secteur de l'assurance maladie est confronté à des coûts obstinément élevés depuis deux ans en raison de l'utilisation accrue des services de santé dans le cadre des plans soutenus par le gouvernement.

Le ratio trimestriel des coûts médicaux de Humana - le pourcentage des primes consacrées aux soins médicaux - s'est établi à 91,1 %, conformément aux attentes de la société. Les analystes, cependant, s'attendaient à un ratio de 90,90 %, selon les données compilées par LSEG.

Humana a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de coûts ajustés pour 2025, mais a réduit sa prévision de bénéfice net annuel à 12,26 dollars par action, contre 13,77 dollars par action, et a averti que les coûts médicaux atteindraient probablement le haut de sa fourchette de 90,1 % à 90,5 %.

Humana prévoit une baisse d'environ 425 000 membres dans ses plans individuels Medicare Advantage en 2025, moins importante que la perte de 500 000 membres attendue précédemment. Cette baisse est due à une meilleure fidélisation des membres et à des ventes supérieures aux prévisions.

Elle s'attend également à une augmentation d'environ 160 000 membres dans ses plans Medicaid pour les personnes à faible revenu en 2025, ce qui est inférieur à ses prévisions antérieures d'une croissance de 175 000 à 250 000 membres.

"Nous sommes prêts à prendre d'autres mesures d'atténuation

... s'il apparaît que les nouvelles ventes mettent en péril l'expérience des membres", a déclaré Rechtin.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 3,24 dollars, dépassant une estimation de 2,82 dollars par action.