L'abonnement à CNN sera lancé le 28 octobre au prix de 6,99 dollars par mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNN se lance à nouveau dans le streaming avec un service d'abonnement à 6,99 dollars par mois qui sera lancé le 28 octobre, trois ans après que sa maison mère Warner Bros Discovery WBD.O ait débranché la coûteuse plateforme CNN+ dans les 30 jours qui ont suivi son lancement.

L'abonnement "all access" sera lancé aux États-Unis et offrira aux utilisateurs des programmes vidéo en direct et à la demande, ainsi que tous les articles de CNN.com, a déclaré le réseau d'information jeudi. Il comprendra également une bibliothèque de CNN Originals, y compris son contenu le plus récent.

La nouvelle poussée de CNN dans le streaming intervient alors que la société mère Warner Bros Discovery cherche à compenser la baisse des revenus de la télévision par câble et à se concentrer sur l'expansion de son unité de streaming dans un marché encombré et dominé par quelques grands acteurs tels que Netflix NFLX.O .

WBD travaille également sur un spin-off qui ferait de CNN une société axée sur le câble, tandis que ses studios et ses activités de streaming formeraient une société distincte.

Mark Thompson, directeur général de CNN et ancien patron du New York Times NYT.N , reconnu pour avoir transformé la Dame grise en un géant du contenu numérique, a tenté d'inverser la tendance à la baisse de l'audience et des bénéfices de la chaîne d'information en se concentrant sur de nouvelles initiatives.

La nouvelle offre s'appuie sur le produit d'abonnement existant de CNN, le niveau de base, qui a été lancé en octobre de l'année dernière et qui offre un accès illimité à CNN.com, aux articles de l'application et au contenu réservé aux abonnés.

Les abonnés actuels à la télévision payante pourront se connecter au nouveau produit de streaming sans frais supplémentaires, tandis qu'un abonnement au niveau de base sera nécessaire pour un accès illimité aux articles.

Les consommateurs peuvent s'inscrire au plan annuel de 69,99 $ d'ici le 5 janvier à un prix de lancement de 41,99 $ pour la première année, a déclaré CNN.

"Il s'agit d'une étape essentielle dans l'évolution de CNN", a déclaré Alex MacCallum, vice-président exécutif des produits et services numériques de CNN Worldwide.

La société rivale Fox Corp FOXA.O a lancé en août le service de streaming Fox One par abonnement au prix de 19,99 dollars par mois .