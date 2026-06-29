L.a société chinoise CXMT aurait décroché un contrat de 3 milliards de dollars avec Tencent

Le fabricant chinois de puces mémoire ChangXin Memory Technologies (CXMT) a signé un accord d'approvisionnement à long terme avec Tencent Holdings 0700.HK d'une valeur de plus de 20 milliards de yuans (2,94 milliards de dollars), en amont de son introduction en bourse très attendue, selon trois personnes proches du dossier.

L'accord porte sur plusieurs années d'approvisionnement en puces DRAM destinées aux serveurs , ont indiqué ces sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat car les détails de l'accord sont confidentiels. Deux d'entre elles ont précisé que l'accord s'étendait sur une durée maximale de trois ans, tandis que la troisième a indiqué qu'il couvrait une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

La DRAM, ou mémoire vive dynamique, est un composant essentiel des serveurs qui alimentent le cloud computing, les bases de données et les charges de travail liées à l'IA. Les centres de données modernes ont besoin de DRAM pour faire fonctionner leurs applications sans goulots d'étranglement, ce qui fait des contrats d'approvisionnement à long terme une priorité pour les entreprises dans un contexte de pénurie mondiale prolongée qui a entraîné une flambée des coûts des puces mémoire .

Les détails de l'accord n'étaient pas immédiatement connus, notamment s'il inclut la mémoire à bande passante élevée (HBM) de CXMT, un composant essentiel des puces d'IA haute performance.

CXMT et Tencent n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Fondée en 2016 avec le soutien du gouvernement, CXMT est à la tête de l'offensive stratégique de la Chine visant à s'implanter sur un marché mondial de la DRAM dominé par des entreprises sud-coréennes et américaines.

Cet accord, dont on n'avait pas encore fait état, intervient à un moment crucial pour CXMT, qui a reçu en mai l'autorisation de la Bourse de Shanghai pour une introduction en bourse sur le STAR Market visant à lever 29,5 milliards de yuans, ce qui en ferait l'une des plus importantes introductions en bourse en Chine continentale depuis des années.

L'ampleur de l'engagement pris par l'une des plus grandes entreprises Internet chinoises constitue un soutien majeur pour la société basée à Hefei, qui a longtemps été considérée comme à la traîne sur le plan technologique par rapport aux leaders mondiaux que sont Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS .

CXMT est également en pourparlers avec d'autres grandes entreprises Internet chinoises en vue de collaborations similaires, ont indiqué deux autres sources. Elle compte parmi ses principaux clients Tencent, Alibaba Cloud 9988.HK , ByteDance, Lenovo 0992.HK et Xiaomi 1810.HK , selon son prospectus d'introduction en bourse.

UNE CROISSANCE EXPLOSIVE L'accord conclu avec Tencent reflète une évolution plus large de la chaîne d'approvisionnement technologique chinoise, alors que les géants nationaux de l'Internet se disputent l'approvisionnement en puces mémoire dans un contexte de pénurie mondiale.

Les prix contractuels des DRAM ont bondi d'environ 95 % d'un trimestre à l'autre au premier trimestre 2026, selon UBS, la banque d'investissement prévoyant que la phase haussière du marché de la mémoire se poursuivra au moins jusqu'à fin 2027. Le marché mondial de la mémoire pourrait atteindre 786 milliards de dollars cette année et 1 200 milliards de dollars en 2027, estime UBS.

CXMT, quatrième fabricant mondial de DRAM avec une part de marché d'environ 7,7 % en 2025, a profité de cette phase haussière pour connaître une croissance explosive . Son chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 50,8 milliards de yuans, en hausse de 700 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'il a enregistré un bénéfice net de 25 milliards de yuans, contre une perte de 1,6 milliard de yuans un an plus tôt.

Les contrats à long terme assortis de fourchettes de prix et de paiements anticipés se sont généralisés dans l'ensemble du secteur, les grandes entreprises de cloud computing — appelées "hyperscalers" — cherchant à s'assurer un approvisionnement sûr. Certaines d'entre elles s'engagent même à acheter plus de 50 % de leurs volumes sur des durées de trois à cinq ans, selon la note d'UBS.

DOUBLEMENT DES CAPACITÉS

CXMT développe activement sa capacité de production afin de tirer parti de la phase haussière, selon deux de ces sources ainsi qu'une source supplémentaire.

Outre son site existant de Shanghai, spécialisé dans le conditionnement de la mémoire à bande passante élevée (HBM), CXMT a commencé la construction d'une nouvelle usine de DRAM dans cette ville, ont indiqué deux de ces sources.

CXMT dispose actuellement de deux usines de fabrication de DRAM de 12 pouces — ou "fabs" — à Hefei et d'une à Pékin, pour une capacité combinée d'environ 300 000 plaquettes par mois.

Grâce à cette nouvelle usine de Shanghai et à d'autres capacités supplémentaires, CXMT va doubler sa production de plaquettes DRAM pour atteindre environ 600 000 plaquettes par mois, ont ajouté les trois sources.

L'entreprise est toutefois confrontée à des défis. CXMT a enregistré de faibles rendements de production sur ses produits de mémoire de nouvelle génération DDR5 au premier trimestre, a indiqué l'une des sources, ce qui rappelle le fossé technologique qui la sépare encore des acteurs mondiaux bien établis.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(1 dollar = 6,7982 yuans chinois)