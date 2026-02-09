Kyndryl signale des faiblesses matérielles dans l'information financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kyndryl KD.N a déclaré lundi qu'il prévoit des faiblesses matérielles dans son contrôle interne sur les rapports financiers pour les deux premiers trimestres de l'année fiscale 2026.