Kyndryl signale des faiblesses importantes dans l'information financière

Kyndryl KD.N a déclaré lundi qu'elle prévoit des faiblesses importantes dans son contrôle interne en matière d'information financière pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2026.

Les actions de la société ont chuté d'environ 7,6 % dans les échanges avant bourse.

La société a nommé Harsh Chugh au poste de directeur financier par intérim à la suite du départ du directeur financier David Wyshner.

M. Chugh était dernièrement directeur de l'exploitation de la société et a occupé des postes de direction chez PlanSource Benefits Administration et International Business Machines, selon la société.