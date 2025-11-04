Kyndryl progresse : l'excédent brut d'exploitation du deuxième trimestre dépasse les attentes du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Kyndryl KD.N en hausse de 3,8 % à 28,50 $ dans les échanges prolongés

** Le fournisseur de services de technologie de l'information dépasse les estimations de l'Ebitda ajusté pour le deuxième trimestre

** Affiche un Ebitda ajusté de 641 millions de dollars, supérieur aux attentes du marché de 618,33 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** Annonce d'une autorisation supplémentaire de rachat d'actions de 400 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 21% depuis le début de l'année