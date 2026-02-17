 Aller au contenu principal
Kyndryl dépose un rapport réglementaire après un examen comptable, les actions bondissent
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:18

17 février - ** Les actions du fournisseur de logiciels Kyndryl KD.N font un bond de 11,7% à 13,68 dollars avant la mise sur le marché ** La société dépose son rapport d'octobre-décembre auprès de la SEC ** La semaine dernière, KD a retardé le dépôt du rapport et a lancé un examen comptable sur les faiblesses potentielles trouvées dans ses contrôles internes

** La société dépose également des amendements à son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2025 et à ses rapports pour les trimestres clos le 30 juin et le 30 septembre 2025

** La société présente un plan de remédiation visant à améliorer et à mettre à jour les contrôles internes connexes

** A la dernière clôture, l'action était en baisse de 54% depuis le début de l'année; elle a chuté de 23% en 2025

