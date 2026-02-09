 Aller au contenu principal
Kyndryl chute suite au départ du directeur financier dans un contexte de retard dans la publication des rapports
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Supprime la référence aux déclarations de l'exercice 2025 dans le troisième point; ce point a été précédemment corrigé pour la désignation de Chugh)

9 février - ** Les actions de la société de services technologiques Kyndryl KD.N chutent de 7,6 % à 21,70 $ avant la mise sur le marché

** La société n'a pas été en mesure de déposer son rapport trimestriel dans les délais, citant des faiblesses matérielles dans le contrôle interne des rapports financiers

** Le directeur financier David Wyshner quitte son poste; Harsh Chugh, qui est actuellement le responsable mondial du développement et de l'administration de la société et qui était auparavant directeur de l'exploitation, sera le directeur financier par intérim

** La société devait présenter ses résultats pour le troisième trimestre 2026 lundi

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 46 % au cours des 12 derniers mois

