Kymera Therapeutics progresse après des résultats positifs pour son médicament contre l'eczéma
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Kymera Therapeutics KYMR.O augmentent de 5,6 % à 70,32 $ avant la mise sur le marché ** KYMR déclare que son traitement oral expérimental pour l'eczéma a atténué les symptômes et les démangeaisons dans une petite étude de stade précoce, tout en aidant les patients souffrant d'asthme ou de rhume des foins

** La société a testé le médicament, KT-621, sur 22 personnes souffrant de dermatite atopique modérée à sévère. Les patients ont vu leur score global de sévérité de l'eczéma diminuer en moyenne de 63%, et leur pic de démangeaison diminuer d'environ 40%

** Kymera affirme que le KT-621 a été bien toléré, sans effets secondaires graves, sans problèmes de sécurité liés au traitement et sans cas d'inflammation oculaire qui ont été observés avec d'autres médicaments contre l'eczéma

** L'action KYMR a progressé de 65,6 % depuis le début de l'année

