Kymera Therapeutics glisse après avoir lancé une offre d'actions de 500 millions de dollars

9 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Kymera Therapeutics KYMR.O chutent de 7 % à 87,71 $ ** KYMR a lancé lundi soir une offre d'actions d'une valeur de 500 millions de dollars ** L'action a clôturé en hausse 41,6 % lundi après des données positives concernant un médicament contre l'eczéma

** Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, Stifel, Guggenheim Securities et Wells Fargo Securities sont les co-chefs de file de l'offre

** Le produit sera utilisé pour faire avancer son pipeline de programmes précliniques et cliniques sur les dégradeurs et à d'autres fins ** KYMR avait 71,7 millions d'actions en circulation au 30 septembre, selon le prospectus

** Les 23 sociétés de courtage qui couvrent l'action la recommandent à l'achat ou avec une note supérieure; PT médian de 90,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action KYMR était en hausse de 134,4 % depuis le début de l'année