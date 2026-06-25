Kymera progresse grâce à un calendrier d'essais accéléré pour un médicament expérimental contre l'eczéma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action de la société de développement de médicaments Kymera Therapeutics KYMR.O progresse de 7,8% à 107,8 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir achevé le recrutement pour l'essai clinique de phase intermédiaire de son traitement expérimental, le KT-621, destiné à traiter la dermatite atopique modérée à sévère

** Le recrutement s'est achevé plus tôt que prévu, ce qui permet à Kymera d'avancer la publication de ses premiers résultats à la fin de l'année 2026, soit six mois avant la date initialement prévue (mi-2027) - KYMR

** La société indique qu’elle prévoit de commencer les essais de phase avancée d’ici mi-2027

** RBC Capital Markets estime que “l’accélération du calendrier devrait remettre KYMR sur le radar des investisseurs pour 2026, et nous continuons de voir de solides perspectives pour le 621 ainsi qu’un potentiel de hausse pour l’action”

** “Cela témoigne de l’enthousiasme des chercheurs et des patients à l’égard de ce nouveau mécanisme d’action et de cette alternative orale au Dupixent de Regeneron” – J.P. Morgan

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 28,4% depuis le début de l’année